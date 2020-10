Die Kräfteverhältnisse waren klar verteilt: Beim Auftritt des TuS Erndtebrück am 8. Spieltag der Fußball-Oberliga gegen die TSG Sprockhövel ging die Pressekonferenz eindeutig an die Gäste.

Die Wittgensteiner hatten gerade mit 1:4 (1:3) gegen den Tabellendritten verloren, waren auf Platz 17 und so erstmals auf eine Position abgerutscht, die am Ende der Saison den Abstieg in die Westfalenliga bedeuten würde. Und ganz offensichtlich hatte die Vorstellung seiner Mannschaft Stefan Trevisi die Sprache verschlagen. „Wir waren in allen Belangen unterlegen“, erklärte der Erndtebrücker Trainer über die Platz-Lautsprecher, „mehr habe ich dazu nicht zu sagen.“ Punkt.

Zehn Minuten lang hatte es zumindest den Eindruck, als könne Erndtebrück an die Leistung vom 0:2 gegen Meinerzhagen anknüpfen. Sprockhövel legte stürmisch los, hatte in der 3. Minute die ersten Chance durch Jona Niemiec. In der 15. Minute war es dann mit den Erndtebrücker Bemühungen vorbei: TSG-Kapitän Ibrahim Bulut ließ TuS-Keeper Jonas Brammen mit einem Kopfball keine Chance.

Fuad Dodic verkürzt auf 1:3

„Katastrophale Fehler“, bescheinigte Trevisi seiner Mannschaft später, bevor er sich der wortkargen Pressekonferenz stellte. Und meinte damit auch die Entwicklung zum 0:2 zwölf Minuten später. Burhan Tuncdemir rutschte der Ball über den Kopf, hinter dem Innenverteidiger bedankte sich Bulut.

Namen und Zahlen aus der Pulverwaldkampfbahn Aufstellung TuS Erndtebrück: Brammen – Schneider, Tuncdemir, Terzic, Dodic – Wolzenburg, Fukuchi – Attiee, Yazar (65. Alajbegovic), Inada – Schardt. Zuschauer: 100. Tore: 0:1 Bulut (15.), 0:2 Bulut (27.), 0:3 Niemiec (39.). 1:3 Dodic (45.+1), 1:4 Niemiec (90.+1). Das nächste Spiel: VfL Bad Berleburg (A/Kreispokal) am Mittwoch, 19 Uhr.

„Unser Zweikampf-Verhalten hatte nichts mit Oberliga-Fußball zu tun“, ärgerte sich Trevisi nach dem Abpfiff. Eine Vorarbeit von Maximilian Schneider, der über rechts in den Strafraum lief, fand nicht den Weg zu Lars Schardt vor dem Tor.

In der 39. Minute erhöhte Niemiec auf 3:0. Bezeichnend für den TuS-Auftritt: Unmittelbar zuvor hatte Brammen einen Freistoß abgefangen und weit abgeworfen – aber prompt war der Ball wieder vor seinem Tor und lag im Netz. Immerhin: Ein Dodic-Fernschuss, eigentlich nicht gefährlich, aber abgefälscht, senkte sich zum 1:3 (45.+1) ins Tor der Gäste.

Gebracht hatte dieses Tor am Ende nichts, denn in der Schlussminute stellte Niemiec den 4:1-Endstand für Sprockhövel her.

TuS verpflichtet Louis Ngalia

Möglicherweise ist offensive Verstärkung für das Trevisi-Team bereits in Sicht. In der zweiten Mannschaft debütierte vor dem schwachen Oberliga-Auftritt die Neuverpflichtung Louis Ngalia. Der 27-jährige Franzose, der zuletzt in Luxemburg und Belgien gespielt hat, lebt inzwischen in Köln. Er habe selbst zu ihm Kontakt aufgenommen, sagte Erndtebrücks Sportlicher Leiter Holger Lerch. Mit zwei Toren führte er sich im Bezirksliga-Spiel gegen den TuS Rumbeck (3:5) ein. „Er soll erstmal bei uns mittrainieren“, erklärte Lerch, aber Ngalia sei „mit der Perspektive Oberliga“ an die Eder gekommen.

Fuad Dodic (rechts) erzielt im Spiel gegen die TSG Sprockhövel das zwischenzeitliche Anschlusstor für den TuS Erndtebrück. Schiedsrichter Yannick Ruppert (rechts) verfolgt das Geschehen im Hintergrund. Foto: Carsten Loos

In der Pressekonferenz freute sich Sprockhövels Trainer Andrius Balaika unterdessen über den sechsten Sieg im sechsten Spiel. In der ersten Halbzeit habe sein Team „spielerisch überzeugt“, sagte er und auch, dass er „schöne Tore gesehen“ habe. Üblicherweise tauschen Trainer im Gespräch nach dem Abpfiff gegenseitig brav Komplimente aus. Diesmal sagte Balaika: „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen.“ Ein Lob für Erndtebrück, zumindest ein diplomatisches? Dafür war offensichtlich nicht der richtige Zeitpunkt.

Und so hatte der Chauffeur der TSG Sprockhövel die wohl schwierigste Prüfung an diesem Tag zu bestehen: als er nämlich, um das Sieger-Team zur Rückfahrt einzuladen, seinen Bus rückwärts die Jahnstraße hinauf pilotierte.