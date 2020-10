Die Überraschung ist ausgeblieben, doch der TuS Erndtebrück hatte mehr Mühe, als ihm lieb war. Mit einem 2:0 (1:0) zog der Fußball-Oberligist im Derby bei Landesligist VfL Bad Berleburg ins Achtelfinale des Fußball-Kreispokals ein und wurde damit zugleich seiner Rolle als Platzhirsch im Wittgensteiner Land gerecht.

Vom Zwei-Klassen-Unterschied war über weite Strecken nichts zu sehen, obwohl Erndtebrück mit dem Gros seiner Stammelf antrat. Nach der schwachen Leistung vom Sonntag in Sprockhövel hatte TuS-Trainer Stefan Trevisi jedoch mehrere Änderungen vorgenommen. Abbas Attiee, William Wolzenburg, Fuad Dodic, Sosuke Fukuchi und Maximilian Schneider fanden sich auf der Bank wieder, doch auch die neu ins Team gerückten Spieler blieben eher blass.

Erndtebrück kontrollierte zwar über weite Strecken den Ball und drängte den VfL weit in die eigene Hälfte, entfachte aber wenig Torgefahr. Es fehlte an Tempo, Spielwitz und Druck, um die Stöppel-Elf zu Abspiel- oder Stellungsfehlern zu zwingen. Zwei Freistöße in günstigen Situationen von Ahmad Ibrahim, die aber ungefährlich blieben, waren lange Zeit die gefährlichsten Situationen, in der 38. Minute gab es einen Schuss von Lars Schardt.

Eng geht es zu im Spiel zwischen dem VfL Bad Berleburg (grüne Trikots) und dem TuS Erndtebrück (blaue Trikots). Am Ende setzen sich die Gäste mit 2:0 beim Landesligisten durch. Foto: Peter Kehrle

Der Erndtebrücker Stürmer leitete mit einem Dribbling gegen die halbe VfL-Abwehr das 1:0 ein, bei dem Erlon Sallauka aus kurzer Distanz humorlos zum unter die Latte schoss und VfL-Torwart Christian Badura keine Chance ließ (44.). Der VfL, der mit großer Leidenschaft und Disziplin verteidigte, schüttelte sich nur kurz und hätte beinahe direkt zurückgeschlagen. Als alle schon auf den Pausenpfiff warteten, führte Marc Uvira einen Freistoß überraschend schnell auf Steffen Arnold aus, dessen Hereingabe Yannik Lückel an den Pfosten setzte. Der Nachschuss von Vadim Hafner landete am Außennetz.

Der Flügelspieler hatte mit einer Balleroberung zuvor schon die erste Chance des VfL von Hannes Schneider eingeleitet, der aber zu kläglich abschloss – und auch in der zweiten Halbzeit war der Abschluss das Manko der Bad Berleburger. Wie unzufrieden Erndtebrücks Trainer Trevisi war, dokumentierten seine Wechsel: Nachdem er schon vor der Pause Taira Tomita verletzungsbedingt vom Feld nehmen musste, schöpfte er schon in der Halbzeit sein Wechselkontingent mit drei weiteren Wechsel fast aus.

Ngalia besorgt die Entscheidung

Besserung trat dadurch aber nicht ein, im Gegenteil. Der Underdog drängte die Erndtebrücker zu Beginn der zweiten Halbzeit phasenweise in die eigene Hälfte und kam zu einigen Möglichkeiten.

Lückel war nach eigener Balleroberung frei durch, zielte aber neben das Tor. Auch Schneider, Steven Lichy und Tarek Benyagoub vergaben, wenngleich aus nicht ganz optimalen Positionen, weitere kleine Möglichkeiten.

Auf der Gegenseite verpasste es Erndtebrück, bei seinen Kontern frühzeitig für Klarheit zu sorgen. Der eingewechselte Sosuke Fukuchi vergab in eine gute Chance und Ahmad Ibrahim scheiterte nach Foul an Chihiro Inada mit einem Elfmeter an VfL-Keeper Christian Badura (74.). In der 86. Minute gab es dann aber doch die vorzeitige Entscheidung. Der eingewechselte Neuzugang Louis Ngalia schloss nach Vorlage von Ibrahim zum 2:0 für den TuS Erndtebrück ab.

Namen und Zahlen vom Stöppel

Aufstellung Bad Berleburg: Badura – Arnold (46. Koch; 76. Klinker), Uvira, Linde, Lichy – Bosch – Hafner, Schneider, Geisler (64. Kuhn), Benyagoub – Lückel.

Aufstellung Erndtebrück: Brammen – Birkelbach, Tuncdemir, Terzic (46. Schneider), Menke (46. Dodic) – Brusch, Tomita – Sallauka, Ibrahim, Inada – Schardt (46. Ngalia).

Tore: 0:1 Erlon Sallauka (44.), 0:2 Louis Ngalia (86.).

Besonderes Vorkommnis: Ahamad Ibrahim (Erndtebrück) scheitert mit Elfmeter an Christian Badura (76.).

Zuschauer: 186.