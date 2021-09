TuS Erndtebrück: Spendenlauf soll den Pulverwald mitsanieren

Erndtebrück. Die Leichtathletik-Abteilung des TuS Erndtebrück will mithelfen, die Zukunft des heimischen Pulverwalds zu sichern.

Ein Sportplatz ist ein Ort, mit dem jeder eine kleine oder große Erinnerung verbindet. Egal, ob als Schüler bei den Bundesjugendspielen – wo der Schlagballwurf und die ungeliebten 800-Meter zu absolvieren waren –, oder als junger Fußballer, der sich an Siege und Niederlagen erinnert.

Um weitere dieser tollen Momente erleben zu dürfen, hat sich die Leichtathletik-Abteilung des TuS Erndtebrück nun entschlossen, einen Spendenlauf zu organisieren, da der Kunstrasenplatz sowie Teile der Laufbahn am Pulverwald dringend einer Erneuerung bedürfen. Neben den Förder- und Sponsorengeldern will die Abteilung dadurch ihren ganz persönlichen Teil dazu beitragen, dass auch in den nächsten Jahren Spitzensport in Erndtebrück ausgetragen werden kann.

Sponsoren aus dem Bekanntenkreis

Der Lauf, das erklärten die Leichtathleten in einer Pressemitteilung, wird dabei in mehreren Gruppen, an unterschiedlichen Terminen umgesetzt. Dabei ist das Prinzip des Spendenlaufs ganz einfach: Jeder Lauffreudige besorgt sich eine Sponsorenkarte, mit welcher man vorab im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis auf Sponsorensuche geht. Dort trägt Beispielsweise der Opa oder der Nachbar ein, wie viel er bereit ist für jede gelaufene Runde (400 Meter) zu spenden. Mit dieser Karte melden sich die Teilnehmer dann bei den TuS-Leichtathleten an und bringt sie zu ihrem Lauf-Termin mit. In 60 Minuten gilt es dann so viele Runden, wie möglich zu laufen. Die Anzahl der Runden wird schließlich auf den Karten notiert und somit „den Sponsoren“ ein Endresultat garantiert.

Das eingenommene Geld ist danach bei der Leichtathletik-Abteilung abzugeben. Den ersten Termin gibt es für Kinder und Jugendlichen am kommenden Mittwoch, den 08. September um 17 Uhr. Die Erwachsenen laufen eine Woche später, am 16. September, um 18.30 Uhr. Es gelten die aktuell gültigen Regelungen der Corona-Schutzverordnung. Die Rückverfolgbarkeit wird mittels Anwesenheitslisten vom Verein sichergestellt.

Wer nun noch Interesse an einer sportlichen Herausforderung hat, der kann sich einfach unter: leichtathletik@tus-erndtebrueck.de anmelden. Im Nachgang erhält man eine Sponsorenkarte und einen Termin.

