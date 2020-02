TuS Erndtebrück: Spiel gegen den SC Wiedenbrück fällt aus

Erndtebrück. Eine Platzkommission um den Kreisvorsitzenden Marco Michel entschied am Freitagabend. In den Kreisligen fallen drei Wittgensteiner Spiele aus.

Das Oberliga-Fußballspiel des TuS Erndtebrück gegen den Tabellenführer SC Wiedenbrück fällt am Sonntag aus. Die Platzkommission um den Kreisvorsitzenden Marco Michel erklärte am frühen Freitagabend den Sportplatz im Pulverwaldstadion für unbespielbar. Staffelleiter Reinhold Spohn reagierte entsprechend und setzte die Partie ab.

Die Absage ist ungünstig für die Wittgensteiner. Sie haben nach dem Nachholspiel gegen Rhynern (11. März) und dem Pokalspiel gegen Niederschelden (22. April) nun eine dritte „Englische Woche“ vor der Brust. 16 Spiele in drei Monaten sind ein Brett.

Keine Spiele beim FC Benfe und beim FC Girkhausen

Auch in den Kreisligen sind drei Spiele frühzeitig abgesagt worden, zwei davon in Benfe. Dort hätten die „Erste“ (Kreisliga B) und die „Zweite“ (Kreisliga D) jeweils gegen Grün-Weiß Eschenbach I und II gespielt. „Aktuell liegen in der Beierbach-Arena noch 15 cm Schnee“, schreibt der Verein auf seiner Facebookseite.

Auch beim VfL Girkhausen, der auf den FC Ebenau II getroffen wäre, kann nicht gespielt werden. Selbst bei einer Schneeschmelze wäre kein Spiel auf dem dann völlig durchgeweichten Naturrasen denkbar.