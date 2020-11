Erndtebrück. Die Spieler des TuS Erndtebrück setzen „ein bemerkenswertes Zeichen“. Wie es dazu kam und von welcher Seite in die Initiative ausging.

Derby-Tag in der Fußball-Oberliga Westfalen. TuS Erndtebrück gegen den 1. FC Kaan-Marienborn. Eigentlich hätte es gestern stattgefunden – eigentlich. Nach der Saison-Unterbrechung aufgrund der neuerlichen Corona-Beschränkungen rollte wie überall in den Amateur-Spielklassen auch am „Pulverwald“ kein Ball.

Kein Spiel, das bedeutet aber auch: keine Eintrittskarte, keine verkaufte Bratwurst, kein ausgeschenktes Bier, mithin keine Einnahmen in der Kasse. Dies trifft selbst einen Verein wie den TuS Erndtebrück, über den Abteilungsleiter Dirk Beitzel freimütig einräumt: „Unsere Zuschauereinnahmen sind sehr begrenzt.“ Die seien aber auch nur in dieser Größe in den Etat einkalkuliert.

Bis Ende November wird der (Teil-)Lockdown vorerst laufen; zumindest bis Ende November wird es in Erndtebrück kein Heimspiel und kein Training mehr geben. Deshalb hat sich die Mannschaft jetzt dazu entschlossen, zunächst auf 15 Prozent des Gehalts zu verzichten. Der Spielerrat und der Sportliche Leiter Holger Lerch hätten dieses „bemerkenswerte Zeichen“ und die „tolle Geste“ miteinander besprochen“, betonte Beitzel: „Der Verein ist dabei nicht die treibende Kraft gewesen.“ Die Spieler hätten sich „solidarisch“ mit dem TuS gezeigt. Wie übrigens schon beim Saison-Abbruch im Frühjahr. Die Spieler selbst seien auf den Club zugegangen, sagte auch Trainer Stefan Trevisi: „Das war total überraschend, für den Verein ist das sehr schön.“

Kurzarbeit ist nicht ausgeschlossen

Aus Sicht von Kapitän Admir Terzic, ebenso wie unter anderem Fuad Dodic und Murat-Kaan Yazar Mitglied des Spielerrates, war der Verzicht „für alle selbstverständlich“. Diskussionen im Team habe es nicht gegeben: „Alle haben mitgezogen, wir ziehen alle an einem Strang.“ In der aktuell „schwierigen Phase“ (Terzic) habe das Team zunächst bis Ende November auf das Geld verzichtet. Terzic befürchtet jedoch, dass die Zwangspause länger dauern wird. Immerhin entlastet die Erndtebrücker Vereinskasse bereits, dass ohne Spiel und Training die Fahrtkosten sinken.

Coach Trevisi betonte aber auch, dass es vielleicht „irgendwann in Frage kommt“, die Spieler sogar in Kurzarbeit schicken zu müssen. Schließlich befürchten Beitzel, Trevisi und Terzic gleichermaßen, dass die Saison womöglich erst im Januar weitergehen kann. Bevor die Spiele wieder aufgenommen werden, brauche eine Mannschaft ausreichende Zeit der Vorbereitung, erklärte Beitzel: „Laufen ist eine Sache, dass sich die Mannschaft wieder findet, ist eine andere.“

Viele Nachholspiele stehen bevor

Terzic sieht im weiteren Verlauf viele coronabedingte Absagen und entsprechend viele Nachholspiele auf die Vereine zukommen. „Wir werden ja nicht getestet wie die Profis“, erklärte er, „da werden immer wieder Spiele ausfallen.“ Das lasse sich in der aktuellen Situation nicht vermeiden. Die derzeitige Zwangspause „tut allen weh“.

Zwei TuS-Auftritte binnen zehn Tagen mit Erndtebrücker Beteiligung sind bislang wegen Corona-Fällen abgesagt worden, beim TuS Ennepetal (18. Oktober) und bei Westfalia Rhynern (28. Oktober). Dazu kommt aus der Unterbrechung im November das Kreis-Derby gegen Kaan-Marienborn.

Trevisi nicht ganz zufrieden

Mit der Ausbeute aus den acht Saisonspielen zeigte sich Trevisi nicht wirklich zufrieden. Drei Siege stehen für seine Mannschaft zu Buche, aber zumindest zwei Punkte hätte Erndtebrück liegen lassen: „Gegen Siegen und in Haltern hatten wir viele Chancen; da hätten wir unentschieden spielen müssen.“

Kapitän Terzic verwies darauf, dass „15 neue Spieler aus unteren Ligen“ gekommen seien und betonte mit Blick auf einen „ordentlichen Start“: „Mit unserem Mannschaftsgeist sind wir nicht chancenlos im Kampf um den Klassenverbleib.“ Terzic höchsteigenes Saisonziel hat sich übrigens schon erfüllt: „Ich bin gerne hierher zurück gekommen, wo ich mich wohl fühle.“