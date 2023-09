TuS Erndtebrück: Trashtalk mit Weltmeister Großkreutz

Erndtebrück. Die Partie gegen Wacker Obercastrop ist in der Fußball-Westfalenliga eine der reizvollsten. Das gilt für Erndtebrücks Elmin Heric ganz besonders.

Die Drähte glühten in den vergangenen Tagen. Es herrschte reger „Traffic“ an WhatsApp-Nachrichten zwischen dem Wittgensteiner Land und dem Ruhrgebiet vor dem Gastspiel des TuS Erndtebrück am 4. Spieltag der Fußball-Westfalenliga am Samstag (18 Uhr) bei Wacker Obercastrop. „Da ist einiges hin und her gegangen“, lacht der Erndtebrücker Elmin Heric, „einiges an Sticheleien und Witzen.“

Auf der anderen Seite der Leitung saß Kevin Großkreutz. Der Ex-Profi vom Borussia Dortmund und Weltmeister von 2014 spielt seit dem Sommer in Obercastrop, mit ihm reihte sich der Klub aus Castrop-Rauxel in den Kreis der Top-Favoriten ein. Elmin Heric und Kevin Großkreutz sind gute Freunde, seit sie in den vergangenen eineinhalb Jahren gemeinsam beim Oberligisten TuS Bövinghausen spielten. Jetzt treffen sie zum ersten Mal aufeinander. „Kevin ist immer heiß“, sagt Elmin Heric vor dem ersten Wiedersehen auf dem Sportplatz, „er ist ein Siegertyp, will unbedingt immer gewinnen.“

Nach drei Spieltagen sind beide Mannschaften noch ungeschlagen, liegen mit jeweils sieben Zählern auf Platz zwei (Obercastrop) und Rang drei (Erndtebrück), punktgleich mit Spitzenreiter BSV Schüren. Da kommt selbst TuS-Trainer Michael Müller, zumindest nach kurzem Überlegen, nicht daran vorbei, den Auftritt im Ruhrgebiet in den Rang einer ersten Bewährungsprobe gegen ein Top-Team für den Oberliga-Absteiger von der Eder zu hieven.

Er bleibt aber bei seiner ersten Einschätzung nach dem 0:0 am vergangenen Sonntag gegen den DSC Wanne-Eickel (6.): „Man muss auch mal mit so einem Unentschieden leben.“ Müller verweist auf seine „junge Mannschaft“, mahnt einen „Lernprozess“ an, den das Team durchmachen müsse, spricht von „Luft nach oben“ und betont: „Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen; das hätte ich vor Saisonbeginn so unterschrieben.“ Die beiden ersten Westfalenliga-Spiele nach zwölf Jahren Ober- und Regionalliga hatte Erndtebrück gegen die Aufsteiger Westfalia Soest (13./2:0) und SpVgg Horsthausen (14./3:2) gewonnen.

„Kevin Großkreutz ist ein spielstarker ‚Sechser‘“, erklärt Müller, „er versucht, das Spiel an sich zu reißen.“ Der Ex-Profi durfte in der Vorwoche nach einer Gelb-Roten Karte nur zuschauen. Derweil ist nun Soufian Laghrissi aufgrund eines Platzverweises beim jüngsten 4:1 bei Schlusslicht SV Sodingen gesperrt. Gianluca Zentler plagt sich mit Waden-Problemen herum; Marko Onucka, der auch mit Elmin Heric in Bövinghausen spielte, fehlte in Sodingen.

Robin Klaas fällt lange aus

Derweil muss Trainer Müller seine Formation zum ersten Mal umbauen. Die Verletzung von Mittelfeldmann Robin Klaas in der Schlussphase des Vorwochenspiels gegen Wanne-Eickel hat sich als Muskelbündelriss im rechten hinteren Oberschenkel herausgestellt. Vier Wochen Zwangspause, mindestens. „Das ist ein echter Verlust für uns“, beklagt der Übungsleiter vom „Pulverwald.“ Der Neuzugang vom Landesligisten FSV Gerlingen habe in der Saison-Vorbereitung „eine gute Entwicklung genommen“ und sich sofort zur Stammkraft gemausert.

Admir Terzic war in den vergangenen Tagen krank, Müller erwartete seinen Mannschaftskapitän aber am Freitag wieder zum Training. Weiterhin pausieren müssen indes Marc Uvira (Schambein), Ernes Hidic (Kreuzband) und Luca Pasquale Quartaro (Syndesmoseband).

Müller zeigt sich zuversichtlich vor der Ausfahrt zu einem „Top-Spiel bei einer sehr erfahrenen Mannschaft“. Seine Jungs würden sich auf eine Begegnung mit „hoher fußballerischer Qualität“ freuen, sagt er und betont: „Gegen einen Weltmeister spielt man nicht jeden Tag, wir wollen denen eins auswischen.“

Worte, die Elmin Heric ohne Weiteres unterschreibt: „Wir haben keine Angst, wir sind heiß darauf.“ Und das Besondere am Wiedersehen mit Großkreutz? „Der wird auf dem Platz bestimmt auch mit mir Trashtalk machen“, erklärt Heric, „aber nach dem Spiel werden wir mit beiden Mannschaften noch in deren Vereinsheim zusammensein und quatschen.“

Bei kühlen Getränken, ganz ohne WhatsApp-Nachrichten.

