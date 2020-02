TuS Erndtebrück überzeugt unter den Augen Stefan Trevisis

Ob es an der Witterung lag? Gleich neun Testspiele der Seniorenfußball-Mannschaften wurden am Wochenende abgesagt. Höher war die Zahl der Mannschaften, die Regen und Sturm trotzten.

TuS Erndtebrück - FV Breidenbach 4:1 (3:0). Der künftige Trainer Stefan Trevisi verfolgte das Spiel in der ersten Halbzeit von oberhalb des Sportplatzes in seinem PkW sitzend. Das, was er von dort sah, dürfte ihm gefallen haben. Bis zur Pause kontrollierte Erndtebrück die Partie vollumfänglich und spielte die Treffer schön raus, so dass Abbas Attiee (17.) und Murat-Kaan Yazar bei einem Doppelpack (30., 32.) nur noch einschieben brauchten.

Breidenbach bot mit Sebastian Wanke, Nikola Novakov, Tim Strack und Torwart Lukas Grebe vier Wittgensteiner auf, gelingen sollte dem hessischen Oberligisten allerdings nicht allzu viel. „Für uns ging es darum, dass wir den Fokus auf unser Spiel setzen und ein Wir-Gefühl schaffen. Das ist uns gelungen, so dass der Sieg aufgrund der Leistung verdient war“, erklärte TuS-Co-Trainer Lirian Gerguri. Breidenbachs Treffer zum 1:3 ging ein Stoppfehler von TuS-Torwart Alex Taach voraus, den der ehemalige Birkelbacher Tim Strack eiskalt ausnutzte (82.). Sosuke Fukuchi setzte für den TuS Erndtebrück per Kopf den Schlusspunkt zum 4:1 (84.).

VfL Bad Berleburg - SG Winterberg/Züschen 1:0 (1:0). Die Fußballer des VfL Bad Berleburg haben das spielfreie Wochenende in der Fußball-Landesliga für ein Testspiel bei der SG Winterberg/Züschen genutzt. Beim Tabellenführer der Kreisliga A im Hochsauerlandkreis setzte sich der VfL mit einem 1:0-Sieg durch. Das Tor des Tages erzielte Vadim Hafner in der 28. Minute. Vorangegangen waren eine Seitenverlagerung von Christopher Geisler und ein Doppelpass mit Yannik Lückel, nach dem Hafner freie Bahn hatte.„Wir haben gewonnen, aber nicht so besonders gut gespielt. Die erste Halbzeit war noch in Ordnung, da haben wir versucht Fußball zu spielen. Aber in der zweiten Halbzeit hatten wir viele Fehlpässe und wir haben es nicht geschafft, das Spiel breit zu machen“, war VfL-Trainer Martin Uvira nicht zufrieden.

SG Eschenburg - SF Birkelbach 8:0 (3:0). Was war da denn los? Mit einem 0:8 kehrte Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Birkelbach am Samstag vom Freundschaftsspiel bei der SG Eschenburg heim. Der Tabellenführer der Dillenburger Kreisoberliga siegte auch in dieser Höhe verdient.

„Unsere Mannschaft hatte einen rabenschwarzen Tag. Es sah so aus, als hätten wir zum ersten Mal Fußball gespielt. Alle außer unserem Torwart David Günther waren unterirdisch“, stellte Sportfreunde Trainer Carsten Roth fest, dessen Mannschaft mit dem überdurchschnittlich breiten Fußballplatz überhaupt nicht zurecht kam und immer wieder Lücken ließ. Roth: „Wir haben gesehen, dass wir viel Arbeit vor uns haben und dass es für uns mit zehn bis zwanzig Prozent weniger Einsatz einfach nicht geht.“

SV Dahl-Friedrichsthal - VfB Banfe 4:0 (1:0). Beim A-Ligisten aus dem Olper Süden ging die Generalprobe des VfB gehörig in die Hose. „Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollten“, stellt VfB-Trainer René Röthig fest: „Wir hatten viele Krankheitsausfälle in der Vorbereitung und hängen jetzt etwas hinterher.“ Beim Start gegen Schameder werden außerdem Jonas Weber und Tobias Ermert fehlen. Trotz der Niederlage war die Partie in Dahl das beste Testspiel des VfB. Röthig: „Wir haben uns gut gewehrt, standen recht gut und hatten auch Chancen.“ Die Konsequenz fehlte den Schwarz-Weißen dabei allerdings.

Sportfreunde Edertal - FC Benfe 2:1 (0:1). Die tiefen Pfützen erschwerte beiden B-Ligisten das Kurzpassspiel, wodurch sich auch die erste gefährliche Aktion ergab: Markus Gahler erlief einen langen Ball der Benfer und schob lässig zur Führung ein (16.) – möglich machte es das durchtränkte Geläuf, wodurch der Ball früher liegen blieb als SFE-Keeper Matthias Kari erwartet hatte. In der Folge erarbeite sich Edertal spielerisches Übergewicht, ließ jedoch im vorderen Drittel die nötige Torgefahr vermissen. Erst ein Distanzschüsschen von Tim Dickel rutschte Benfes Keeper in der Schlussviertelstunde unter dem Bauch durch (78.), ehe Dominik Szczurek nach Solo wuchtig zum Siegtreffer einschoss (83.).

TSV Aue-Wingeshausen - SG Winterberg/Züschen 3:2 (1:1). „Wir haben am Samstag im Test gegen den VfL Bad Berleburg sehr viele Körner gelassen, deshalb kamen wir hier nicht richtig in die Gänge“, sagte Winterberg/Züschens Trainer Andreas Schneider, dessen Mannschaft die Kreisliga A im Hochsauerlandkreis anführt, nach der Niederlage bei seinem Ex-Club. Er ergänzte: „Ich finde, es war von beiden Seiten kein gutes Fußballspiel.“

Bei zwei Toren fing Aue-Wingeshausen Rückpässe der Gäste zu ihrem Torwart ab. Einmal sprintete Marc Koch dazwischen, einmal war es Eric Grebe. Beim dritten Tor entwischte Maximilian Schreiber der Abwehr der Gäste, die zwischenzeitlich durch Muhamed Abu Affan und durch ein Eigentor ausglichen. Bei einer Ecke wurde der Ball von einer Windböe abgelenkt, sodass ihn sich Torwart Marcel Sonneborn ins eigene Netz faustete. „Bei dieser Witterung war es schwierig, guten Fußball zu spielen“, sagte auch Aue-Wingeshausens Roland Kuffner.

TuS Deuz - SV Feudingen 3:2 (2:0). Das Ergebnis war für SVF-Trainer Sascha Schwarz zweitrangig, da er mit der Leistung seines Teams zufrieden war: „Zuletzt hat uns etwas die Spritzigkeit gefehlt, das hat mir heute aber sehr gut gefallen.“ Die Anfangsphase gehörte dabei allerdings dem TuS Deuz, der mit einem Doppelpack von André Seither in Führung ging (24./37.) – wobei dem 2:0 laut Schwarz ein klares Foulspiel vorausgegangen sei. Nach der Pause glichen Jonas Wetter (53.) und Tim Eckhardt (72.) jeweils per Kopf aus, ehe Christian Sting kurz vor Schluss zum 3:2-Siegtreffer der Deuzer Hausherren traf.

SG Laasphe/Niederlaasphe - Türk Gücü Breidenbach 8:1 (2:1). Vor dem Ende der Vorbereitung zeichnet sich ab, dass die Kurzbeschreibung der SG Laasphe/Niederlaasphe aus dem Herbst nach wie vor gültig ist: Offensiv ist das Potenzial riesig, was 16:6 Tore in drei Tests unterstreichen. Defensiv ist aber noch Luft nach oben. „Durch personelle Probleme hatten wir in jedem Spiel Wechsel in der Viererkette. Wir müssen sehen, dass es trotzdem gut anläuft“, sagte SG-Trainer Marco Schneider vor den wichtigen Spielen gegen Edertal und Feudingen.

Gegen Breidenbach besorgten Marvin Wetter (17.) und Johannes Damm (24.) eine 2:1-Pausenführung. „Wir waren nicht 90 Minuten dominant. Breidenbach hätte auch ausgleichen können und erst nach dem 3:1 zusammengebrochen.“ Vier der sechs Tore in der zweiten Halbzeit erzielte der A-Jugendliche Arda Akkaya (68., 74., 80., 86.), dazu trafen Shivan Mohammed (83.) und Cem Kavran (89.).

1. FC Dautenbach - SV Schameder 4:4 (1:1). In einer zerfahrenen, ausgeglichenen ersten Halbzeit kontrollierte Schameder gegen den C-Ligisten zwar meist den Ball, spielte aber zu behäbig. Nach der Halbzeit wurde es zwar besser, doch durch sieben ganz schwache Minuten mit drei Gegentoren zwischen der 78. und 84. Minuten kam nicht mehr als ein Remis heraus.

Gut aufgelegt zeigte sich Schameders Joey Dohle, der sowohl das 1:0 von Moritz Braun als auch das 2:1 von Tim Beuter auflegte und nach der schönsten Kombination des Spiels zum 3:1 abschloss. Das 4:4 für den SVS erzielte Lucas Menn in der 85. Minute.

JSG Ebenau-Diedenshausen - TuS Diedenshausen 3:5 (1:3). Tore: 0:1 Benjamin Aderhold (16.), 0:2 Nils Homrighausen (18.), 1:2 Lars Nölling (22.), 1:3 Lukas Feckler (32.), 2:3 Lars Nölling (47.), 2:4 Benjamin Aderhold (52.), 3:4 Lars Nölling (78.), 3:5 Lukas Feckler (90.).

VfB Banfe II - FC Kombach 3:5 (0:1). Tore: 0:1 Jannis Kümpfl (3.), 0:2 Oliver Weidner (58.), 0:3 Stefan Tiemann (59.), 1:3 Dennis Dietrich (62.), 2:3 Moritz Stenger (70.), 2:4 Stefan Tiemann (76.), 3:4 Maximilian Roth (84.), 3:5 Tiemann (87.).

TuS Alchen II - FC Benfe II 3:5 (1:3). Tore: 0:1 Tom Oft (15.), 0:2/0:3 Tobias Sting (19., 36.), 1:3 Philipp Bender (44.), 1:4/1:5 Markus Gahler (55., 70.), 2:5 Eigentor Jan Lipka (87.), 3:5 Ilias Simos (88.).

Sportfreunde Edertal II - FC Ernsdorf 7:2 (2:1). Tore: 1:0 Felix Knebel (15.), 1:1 Eigentor Arne Raidt (32.), 2:1 Thorben Kadereit (40.), 3:1 Eduard Kaiser (50.), 4:1 Jahn Hackenbracht (63.), 5:1 Kadereit (66.), 5:2 Robin Stöcker (75.), 6:2 Thomas Raidt (89.), 7:2 Jan H. Kalfa (90.).

TuS Erndtebrück III - JSG Aue/Birkelbach 1:3 (0:1). 0:1/0:2 Maximilian Schreiber (27., 48.), 1:2 Philipp Bald (50.), 1:3 Kilian Seidel (53.).

VfL Klafeld-Geisweid II - SV Schameder II 2:3 (1:1). Tore: 1:0 Arthur Martin (28.), 1:1 Lukas Brachmann (32.), 2:1 Philip Vierschilling (60.), 2:2 Philipp Hof (63.), 2:3 Lukas Brachmann (83.).

SG Laasphe/Niederlaasphe II - TuS Eisern II 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Leander Stötzel (2.), 1:1 Gianluca Paura (35.), 1:2 Nils-Lennart Zinßer (60.), 1:3 Florian Aßmus (78.).

SV Feudingen II - TSV Breidenstein 6:6 (2:5). Tore: 0:1 Daniel Gruber (2.), 0:2/0:3 Gerrit Blecher (12., 18.), 1:3 Kevin Frank (20.), 2:3 Philipp Dickhaut (28.), 2:4 Daniel Gruber (35.), 2:5 Gerrit Blecher (37.), 3:5 Markus Wied (55.), 4:5 Philipp Wagener (59.), 5:5 Philipp Dickhaut (64.), 5:6 Jamshid Alamyar (67.), 6:6 Marian Stuchlik sen. (82.).

SSV Hörlen - TuS Volkholz 7:1 (3:0). Das Ehrentor für den Wittgensteiner D-Ligisten beim A-Ligisten aus dem Kreis Biedenkopf erzielte Jan Gomer zum 1:4 (68.).