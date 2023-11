TuS Fendorf: Mit Teamspirit zum nächsten Sieg

Ferndorf Die kürzeste Drittliga-Auswärtsfahrt wartet auf die Handballer des TuS Ferndorf. Es geht zur HSG Dutenhofen-Münchholzhausen.

Die Drittliga-Handballer des TuS Ferndorf biegen auf die Zielgerade dieses Jahres ein. Vier Spiele stehen bis Weihnachten - und damit bis zum Ende der Hinrunde - noch auf dem Fahrplan. Nach der anstehenden kürzesten Anfahrt zum Auswärtsspiel an diesem Samstag bei der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II, steigen noch die Heimspiele gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden (2. Dezember) und den TV Homburg (16. Dezember) sowie die Partie beim TV Aldekerk (9. Dezember). Eine der schwierigsten Aufgaben sieht Trainer Ceven Klatt dabei an diesem Samstag im Osten Wetzlars auf sich und sein Team zukommen. „Eine junge Mannschaft, die individuell bestens ausgebildet ist“, so der Coach zum Gegner, der als „Rookie-Team“ des Erstligisten HSG Wetzlar den Ferndorfern nicht in allzu guter Erinnerung sein dürfte.

Denn in der vergangenen Saison verlor der TuS sein Spiel in der Dutenhofener Sporthalle mit einem Tor. „Da haben die uns in Grund und Boden gelaufen“, wusste der Medientbeauftragte des TuS, Roger Becker, zum Besten zu geben. Das gilt es nun natürlich tunlichst zu vermeiden. Und Ceven Klatt, der bei seiner Video-Analyse den Tempo-Handball der Wetzlarer Youngster genauestens unter die Lupe genommen hat, macht klar, dass „wir unsere Favoritenrolle annehmen werden“ und „die Augabe mit unseren eigenen Stärken bewältigen müssen“. Denn die Ferndorfer wollen ihre jetzt auf zehn Siege ausgebaute Bilanz auf den elften doppelten Punktgewinn erweitern, die Konkurrenz tunlichst auf Abstand halten.

Der Coach hat dafür in dieser Woche noch mal die Trainingsintensität verstärkt, „die Zügel angezogen“, wie er erklärt. „Wir wollen hier keine Zufriedenheit aufkommen lassen, Fehler minimieren und bestmöglich auf den Gegner vorbereitet sein.“ Natürlich sei damit zu rechnen, dass die Akteure aus dem erweiterten Wetzlarer Bundesliga-Kader am Samstag zum Einsatz kommen. „Aber die spielen sowieso immer“, lächelt Ceven Klatt, wohl wissend, dass aus dem engeren Kreis des Erstligisten eher niemand dazustoßen dürfte. „Die spielen am Wochenende gegen die Rhein-Neckar Löwen und können da auf niemanden verzichten.“

Die sind auf Knopfdruck in der Lage, jedes denkbare System am eigenen Kreis zu spielen. Ceven Klatt, Ferndorfs Trainer, über die Abwehr der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen

Er schätzt die Dutenhofer auch ohne schlagkräftige Unterstützung als „brandgefährlich“ ein, was sich im guten Tabellenstand des Nachwuchs-Teams durchaus ablesen lasse. Als Rangfünfter ist die HSG wesentlich höher einzuschätzen als die ebenfalls in dieser Liga antretenden Friesenheimer, die als Zweitvertretung des Zweitligisten Eulen Ludwigshafen firmieren.

Abwehrarbeit beeindruckt

Vor allem die Dutenhofener Abwehrarbeit hat Ceven Klatt beeindruckt. „Die sind auf Knopfdruck in der Lage, jedes denkbare System am eigenen Kreis zu spielen, von ihrer 6:0-Grundformation blitzschnell umzuschalten auf 4:2, 5:1 oder 3:3. Das haben die alles verinnerlicht und wir müssen mit allem rechnen.“ Zuletzt beim Longericher SC klappte das indes nicht nach Plan, verlor man mit 27:35 recht deutlich. „Es liegt an uns, die Schwachstellen zu finden“, so der Trainer, der bei aller Vorsicht natürlich die eigene Teamleistung in den Vordergrund rückt und auf die richtigen Antworten hofft.

Dafür stehen ihm in Dutenhofen alle Akteure seines Kaders zur Verfügung. Waren vor einer Woche die angeschlagenen Daniel Hideg, Alex Reimann, Paul Schikora und Youngster Maximilian Schmidt nur Zuschauer und musste auch Torhüter Lucas Puhl kurz nach der Pause mit leichter Blessur vom Parkett, so geht Ceven Klatt nach den Eindrücken der Trainingswoche davon aus, mit der „vollen Kappelle“ ins Rennen gehen zu können.

