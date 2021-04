TuS Ferndorf: Alle dürfen wieder trainieren

Ferndorf. Handball-Zweitligist TuS Ferndorf darf aufatmen. Auch bei den übrigen Corona-Infizierten fiel die ärztliche Untersuchung gut aus.

Am Tage des ersten Pflichtspiels nach sechs Wochen für den TuS Ferndorf gibt es weitere gute Nachrichten. Am Donnerstag haben auch die letzten, ehemals Covid-19 infizierten Spieler des Handball-Zweitligisten ihre medizinischen Nachuntersuchungen absolviert und wurden allesamt wieder für den behutsamen Einstieg in den professionellen Sport zugelassen. Bereits Anfang der Woche hatten die ersten Spieler das ärztliche Ok bekommen, wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen zu können.

Der Verein freut sich mit den betroffenen Sportlern und hofft, dass diese möglichst schnell wieder den Weg zurück in den Spielbetrieb der 2. Handball-Bundesliga finden. Wann genau das sein wird, wird sich nach dem Fitnesszustand der einzelnen Spieler richten.