Denkwürdiger Abend in der Stählerwiese. Das Mini-Aufgebot des TuS Ferndorf rang den Favoriten in die Knie. Und es gab ein überraschendes Comeback.

Kreuztal. „Das war begeisternd, kämpferisch total genial, eine Werbung für unseren Sport!“ Dieser Meinung von Klaus Krass, dem ersten Vorsitzenden des Handballkreises Lenne-Sieg, dürften sich (fast) alle der 1109 Augenpaare am Samstagabend anschließen. Mit 23:21 (11:10) rang der TuS Ferndorf den mit mit vier Siegen in Serie als Favorit angereisten Aufstiegsaspiranten TuS N-Lübbecke in die Knie, trotzte wieder einmal allen personellen Problemen und versetzte seine Fans in einen euphorisierten Zustand.

„Wir haben alle ein Kämpferherz“

„Wir haben halt alle ein Kämpferherz“, sagte der auch noch weit nach Spielschluss emotional aufgeladene Thomas Rink im Rückblick auf die nicht nur für den Kreisläufer an die körperlichen und mentalen Grenzen gehenden 60 Minuten. Geschäftsführer Dirk Stenger, auch im positiven Sinne gezeichnet vom gerade Erlebten, ergänzte: „Wie sich die Mannschaft gegen einen solchen Gegner zerreißt und sich von den Fans anstecken lässt, ist phänomenal.“ Drama, Drama, Drama – anders scheint es in diesen Wochen in der Stählerwiese nicht zu gehen.

Ferndorf überraschte mit dem Comeback von Carsten Lange. Der 38-Jährige, bis 2014 in TuS-Diensten und zuletzt beim TuS Derschlag, wurde in dieser Woche für die nächsten Wochen reaktiviert, um die entstandenden Lücken auf der Rechtsaußenposition zu schließen. Um es vorwegzunehmen: Nach zwei Trainingseinheiten fehlte noch die optimale Einbindung und bleibt Luft nach oben, wie vier Fehlwürfe bei vier Versuchen zeigten.

Zumindest dauerte Langes Arbeitstag viel länger als der von Branimir Koloper. Der Ex-Nettelstedter sah bereits nach 3:12 Minuten die Rote Karte. Der Abwehrchef hatte Marko Bagaric so beim Wurf behindert, dass der aus vollem Tempo und großer Höhe auf dem Boden aufschlug, minutenlang behandelt werden musste und humpelnd den Platz verließ. Die erste Diagnose deutete auf einen schwere Hüftprellung hin.

Frühe Rote Karte für Koloper

Aber der Verlust Kolopers schien die Ferndorfer zusätzlich zu pushen. Die Deckung, nun mit Mattis Michel und Thomas Rink im Innenblock, leistete nämlich atemlose Arbeit gegen die Nettelstedter Rückraumreihe, in der nur Marian Orlowski den abermals starken Torwart Lucas Puhl beeindruckte. Und vorne blieb bei Ferndorf alles wie gehabt und wie bewährt: Ruhiger Aufbau, immer nahe am oder schon im Zeitspiel, dann die Auslösehandlung und der Abschluss. Das gefürchtete Lübbecker Tempo- und Gegenstoßfiel fiel dadurch praktisch komplett ins Wasser.

Siegen-Wittgenstein TuS Ferndorf - TuS N-Lübbecke 23:21 (11:10) Ferndorf: Puhl, Durica, Hottgenroth - Sario, Faulenbach (3), Lange, Basic, F. Schneider, Michel (2), J. Schneider (2), Bornemann (4), Lindskog Andersson (11/4), Koloper, Rink (1). N-Lübbecke: Tatai, Jepsen - Becvar (1), Genz, Walczak, Bechtloff (1/1), Ebner (7), Gierak, Bagaric, Strosack (1), Mundus, Spohn (2), Schade (1), Orlowski (7), Speckmann (1/1). Schiedsrichter: Patrick Arndt/Matthes Westphal. Zuschauer: 1109 (ausverkauft). Zeitstrafen: Ferndorf 2, N-Lübbecke 3. Rote Karten: Koloper (4.), Walczak (19.), Faulenbach (58.). Spielfilm: 1:2 (4.), 6:3 (11.), 9:5 (20.), 11:8 (26.), 11:10 (Halbzeit), 13:10 (32.), 14:11 (37.), 17:14 (45.), 18:17 (49.), 21:18 (54.), 21:20 (58.), 23:21 (Ende).

Von 1:2 setzte sich der Außenseiter über 6:3 auf 8:4 (15.) ab, hielt diesen Vorsprung bis zum 10:6 (23.). Inzwischen hatten die Ostwestfalen ihren zweiten Verlust zu beklagen: Nach einem Stoß an Andreas Bornemann zückten die hart, aber konsequent pfeifenden Schiedsrichter Arndt/Westphal für Patryk Walczak sofort „Rot“ (19.). In die Kabine gingen die Gastgeber aber nur mit einer schmalen 11:10-Führung, weil sich die ersten Unkonzentriertheiten im Angriff eingeschlichen hatten, Julius Lindskog Andersson und Mattis Michel, der zuvor vom Kreis mit seinem Durchsetzungsvermögen und Konsequenz die Stärke der gesamten Ferndorfer Mannschaft repräsentierte, Siebenmeter vergeben hatten.

Lindskog Andersson macht, was er will

Wie lange kann das schmalbrüstige Ferndorfer Aufgebot vor allem das in der Defensive hohe Niveau halten? Wann zündet Lübbecke den Turbo? Diese Fragen beantwortete in der zweiten Halbzeit nur einer: Julius Lindskog Andersson! Der Schwede er- und zerlegte die Ostwestfalen fast im Alleingang. Acht Tore gelangen dem Ferndorfer Vordenker, dazu gesellten sich diverse Anspiele und provozierte Siebenmeter. „Es ist uns nicht gelungen, Andersson auszuschalten. Er ist ein überragender Spieler und hat das gemacht, was er wollte“, adelte Lübbeckes Trainer Emir Kurtagic Ferndorfs Stirnbandträger. Sein Weggang wird ein großer Verlust und schwierig aufzufangen sein.

Ekstase auf den Rängen

Berauscht vom 25-Jährigen erzielten auch seine Nebenleute Jonas Faulenbach und Andreas Bornemann wichtige Tore in wichtigen Phasen – nämlich dann, wenn der Ex-Erstligist drauf und dran war, die Partie zu kippen, so beim 21:20, als Andersson nach zuvor toller Parade des nach knapp 50 Minuten eingewechselten Marin Durica auf 22:20 (58.) erhöhte.

In den Schlussminuten musste Jonas Faulenbach mit der Roten Karte von der Platte. Links Thomas Rink. Foto: Reinhold Becher

Der Sieg war endgültig eingetütet, als Marian Orlowski nur die Latte traf, sich Valentin Spohn ein Stürmerfoul leistete und gegen die geöffnete Gästeabwehr Andreas Bornemann mit dem 23:20 endgültig für Ekstase auf den Rängen sorgte. Und das alles in Unterzahl, denn Jonas Faulenbach hatte nach Foul an Jan-Eric Speckmann auch „Rot“ gesehen (57:45).

Es war der dritte direkte Platzverweis in diesem Spiel. Auch diese hohe Zahl passte irgendwie ins Bild dieses denkwürdigen Abends im Hexenkessel Stählerwiese.