TuS Ferndorf darf wieder spielen

Am Samstag steht der TuS Ferndorf vor einer ganz besonderen Herausforderung. Das Spiel gegen Fürstenfeldbruck wird das erste „Geisterspiel“ in der Kreuztaler Stählerwiese.

Ferndorf. Quarantäne endet am Donnerstag. Zuschauer müssen dem Spiel gegen Fürstenfeldbruck aber fern bleiben.

Lange hat es gedauert, aber Mittwochnachmittag kam dann die Gewissheit: Der TuS Ferndorf kann am Samstag den Spielbetrieb in der 2. Handball-Bundesliga wieder aufnehmen. Zwar war schon länger klar, dass es aus Ferndorfer Sicht grundsätzlich keine Einschnitte diesbezüglich mehr gibt, denn die Quarantäne für alle endet am Donnerstag, dafür gab es aber Grund zur Annahme, dass das Spiel gegen den TuS Fürstenfeldbruck doch nicht stattfinden wird. Bei den Gästen gab es im Mannschaftsumfeld vier positive Corona-Tests. Bei der Testung am Mittwoch waren aber alle Getesteten negativ, sodass die Partie planmäßig am Samstag, 19.30 Uhr, über die Bühne gehen kann.

Erstes Geisterspiel in TuS-Historie

Deshalb dürfte die Freude aufseiten des TuS auch groß sein, dass der Harzball nach drei Wochen wieder durch die Luft fliegen darf. Dies allerdings mit einem ebenso großen Wermutstropfen. Der TuS Ferndorf wird am Samstag das erste „Pflichtgeisterspiel“ in der heimischen Stählerwiese austragen müssen. Das Gesundheitsamt hat sämtliche Hygienekonzepte des TuS zunichte gemacht, allerdings ist durch die neuen Verordnungen der Bundesregierungen, die gestern beschlossen wurden, Profisport sowieso nur noch ohne Zuschauer gestattet.

Die Mannen von Robert Andersson stehen also vor zwei großen Herausforderungen: Zum einen ist mit der heute endenden Quarantäne auch erst wieder Mannschaftstraining erlaubt. Die Vorbereitungen auf das Spiel gegen Fürstenfeldbruck waren also alles andere als optimal. Zum anderen muss der TuS, der gerade bei Heimspielen von der Kulisse in der Stählerwiese immer wieder getragen wurde, damit zurecht kommen, dass die eigene Halle am Samstag leer sein wird. Ein Umstand, mit dem der TuS wohl noch einige Spiele umgehen werden muss.