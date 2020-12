TuS Ferndorf: Das Glück zwingen beim Jahresabschluss

Der starke Torben Matzen und Thoms Rink im Clinch mit der Dresdner Abwehr. In der Aufholjagd fehlte den Ferndorfern in der Schlussphase auch das nötige Quäntchen Glück.

Ferndorf. Für Handball-Zweitligist TuS Ferndorf endet das Jahr 2020 am Mittwoch (19.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei der SG BBM Bietigheim.

Vier Niederlagen in Folge. Die Handballer des TuS Ferndorf müssen weit zurückblicken, um auf eine ähnlich negative Bilanz in der 2. Bundesliga zu stoßen. Und natürlich ist es bitter, die nun zu Buche stehenden 9:13-Punkte in Relation zu dem zu setzen, was möglich gewesen wäre. Vor dem letzten Spiel des Jahres am Mittwochabend (19.30 Uhr) in Ludwigsburg bei der SG BBM Bietigheim, aber denkt beim TuS niemand an das, was sich anzubahnen schien bis zum Beginn dieses Monats. In dieser so zerhackten, von der Pandemie betroffenen Spielzeit. Zumindest redet niemand drüber - auch nicht beim letzten virtuellen Pressemeeting in diesem so zermürbenden Jahr 2020.

Die Bietigheimer, nach der vorletzten Saison als Schlusslicht gemeinsam mit dem großen VfL Gummersbach nach einjähriger Zugehörigkeit aus der ersten Liga abgestiegen, durchleiden mit dem isländischen Trainer Hannes Jonsson eine Spielzeit mit Höhen und Höhen. Zuletzt setzte es in Dessau (26:39) und Gummersbach (17:31) deutliche Niederlagen. Allerdings hält man sich zu Hause schadlos, gewann in diesem Monat gegen Wilhelmshaven, Hüttenberg und Rimpar. Drei der insgesamt bislang vier Saisonerfolge hielt also der Dezember für die Schwaben bereit.

Realistische Einschätzung

Also nur auf den ersten Blick eine ähnliche Kurve, wie sie der TuS beschreibt, für den dieser Monat ausschließlich Niederlagen brachte. Kein Grund für Trainer Robert Andersson, einen Haken unter diesen Dezember 2020 zu machen, "denn", so der Schwede, "wir haben viele gute Sachen gemacht in diesen Spielen. Und diese positiven Dinge müssen wir mitnehmen am Mittwoch." Andersson verhehlt indes nicht, das es "einiges zu korrigieren" gilt, doch die Chancen, das Jahr mit einem Erfolgserlebnis zu beschließen, schätzt er als realistisch ein. "Wir müssen dort Lösungen finden und die Niederlage gegen Elbflorenz aus den Köpfen verbannen." Als "viel schlimmer" sähe er es an, wenn sein Team solche Spiele wie zuletzt gegen die Dresdner mit fünf, sechs Toren verlöre.

Moral also ist hier das Stichwort - und die ist beim TuS intakt. Und: "Ich sehe, dass eine Entwicklung da ist." Der schwedische Ferndorf-Coach sieht die Fehler, die in den Spielen zuletzt gemacht wurden, die letztlich ausschlaggebend waren für die Niederlagen, hebt aber das Positive hervor. "Irgendwo", so Andersson, "hat auch das Quäntchen Glück gefehlt." Die Mannschaft trainiere sehr gut, sie werde sich das Glück wieder erkämpfen.

Mit Lucas Puhl

Apropos Training: Als bestes Beispiel für die gute Arbeit dort bezeichnet er den jungen Toni Sario. "Dort macht er sehr viel richtig. Er wird kommen", hält Andersson nichts davon, den 21-jährigen Spanier wegen seiner schwachen Quote in den Einsätzen abzuschreiben. Mit ihm und auch mit Torhüter Lucas Puhl, dessen Fehlen im Weihnachts-Duell gegen Elbflorenz Geschäftsführer Dirk Stenger mit einem zu spät eingegangenen Corona-Testergebnis, das letztlich negativ war, begründete, aber auch mit der Zuversicht, den Hebel jetzt wieder umzulegen, tritt der TuS die Reise ins Schwabenland an.

Wohl verdiente Pause

Um im Anschluss endlich die wohl verdiente Pause anzutreten. "Die wird uns gut tun", weiß der Trainer. Bis zum 13. Januar ruht dann der Trainingsbetrieb, ehe Ende des Monats dann zum Nachholspiel gegen Rimpar anzutreten. "Wir sind in Gesprächen, um einen Termin zu vereinbaren", so Stenger über die Bemühungen seines Vorstandskollegen Mirza Sijaric. Der reguläre Spielbetrieb beginnt für den TuS am 13. Februar mit der Partie in Hüttenberg. Zeit also für die schmerzlich vermissten Kräfte Jonas Faulenbach und Patrick Weber, sich nach ihren Verletzungen wieder in Position zu bringen. Zunächst aber soll ein positives Erlebnis im Schwabenland noch vor der Jahreswende den Weg in ein erfolgreiches 2021 ebnen.