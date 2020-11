TuS Ferndorf: Ein Punkt im Wildwest-Spiel

Emsdetten. Bei seinen vergangenen drei Gastspielen in der Ems-Halle in Emsdetten nahm Handball-Zweitligist TuS Ferndorf jeweils beide Punkte mit zurück ins Siegerland. Diese kleine, aber schöne Serie ist zwar gerissen, aber Ferndorf holte drei Tage nach der Niederlage in Konstanz beim TV Emsdetten beim 31:31 (17:19) immerhin einen Punkt. Es war das erste Unentschieden für den TuS in dieser Saison.

Vogelwild

Vogelwild – anders konnte man die Vorstellung der Gäste in den ersten 30 Minuten nicht beschreiben. Zumindest galt dies für die Abwehr, die nur ganz selten auf der Höhe des Geschehens war, sich zwar viel bewegte, aber auch oftmals falsch bewegte, so dass die Nordmünsterländer immer wieder in der Lage waren, ihre Rückraumschützen und Kreisläufer in eine gute Wurfposition zu bringen. Schon nach fünf Minuten musste Torwart Marin Durica, der sich von seinen Vorderleuten im Stich gelassen fühlen durfte, vier Mal hinter sich greifen, stand es 4:1 für die Gastgeber, die diese Drei-Tore-Führung zunächst aber nicht halten konnten, weil Ferndorf auch von vielen klaffenden Löchern in der Emsdettener Deckung profitierte – allen voran Andreas Bornemann mit seiner linken „Klebe“, aber auch Torben Matzken auf der Spielmacherposition.

TV Emsdetten - TuS Ferndorf 31:31 (19:17) TV Emsdetten: Madert, Paske, Lücke - Kress (1), Terhaer, Nowatzki, Kolk, Schliedermann (2), Wasielewski (8), Urban (5), Damm, Holzner (7/5), Wesseling (5), Stüber (3), Mojzis. TuS Ferndorf: Durica, Hottgenroth - Eres (4/1), Sario (2), Matzken (5/3), L. Schneider (1), M. Michel (4), Pechy (3), J. Schneider (4), L. Michel, Bornemann (6), Rüdiger, Koloper, Weber (1), Rink. Schiedsrichter: Heine/Standke. Zeitstrafen: TVE 5, TuS 2. Spielfilm: 4:1 (5.), 5:4 (10.), 7:7 (15.), 9:9 (17.), 12:9 (19.), 14:11 (22.) 15:14 (25.), 17:17 (28.), 19:17 (Halbzeit), 21:19 (38.), 22:20 (40.), 24:23 (42.), 27:23 (49.), 28:26 (53.), 30:30 (58.), 31:31 (Ende).

Immerhin hatte sich der TuS nach den Startschwierigkeiten schnell gefangen, glich zum 7:7, blieb aber nur bis zum 9:9 auf Augenhöhe, um sich dann wieder eklatante Fehler – vorne wie hinten – zu leisten, die sogar im Drei-Tore-Rückstand (9:12, 12:15) mündeten. Ferndorf kam erneut zurück, egalisierte durch Torben Matzken zum 17:17, doch es war sinnbildlich für die TuS-Vorstellung in Hälfte eins, dass der TVE nicht nur zum 18:17 kam, sondern in der letzten Sekunde per Konter sogar noch mal traf. 19 Gegentore in einer Halbzeit – wann hatte es das für den TuS zuletzt gegeben?

Torben Matzken wird hier von Tomas Urban gestoppt. Foto: Bernd Oberheim

In diesem Wildwest-Stil ging es – von beiden Seiten – auch in der zweiten Halbzeit weiter, immer mit Vorteilen für die Emsdettener, die ihren Vorsprung zwischen einem Tor und drei Treffern auch deshalb konservierten, weil Ferndorf nicht in der Lage war, Stabilität ins eigene Spiel zu bringen, abgeklärter zu agieren und die Fehlerzahl zu reduzieren. Die Folge: Emsdetten setzte sich, nachdem hintereinander Andreas Bornemann und Josip Eres an Torwart Konstantin Madert gescheitert waren, sogar auf 27:23 (49.) ab, als Sven Wesseling den inzwischen im Tor stehenden Tim Hottgenroth auf dem falschen Fuß erwischte. Aber Ferndorf kämpfte, stand jetzt in der Abwehr besser. Lukas Pechy, Josip Eres und Andreas Bornemann verkürzten zum 26:28 (53.), ehe Josip Eres vom Siebenmeterpunkt sogar den 30:30-Gleichstand besorgte.

Glücklich blieb der TVE in der Schlussminute in Ballbesitz und kam durch Johannes Wasielewski zum 31:30. Lucas Schneider glich zum 31:31 aus (59:39) und diesen Punkt behielt Ferndorf, trotz Unterzahl nach Zeitstrafe für Lucas Schneider.