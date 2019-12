TuS Ferndorf erobert die Barclaycard-Arena in Hamburg

Hamburg. Dieser TuS Ferndorf ist unglaublich! Binnen fünf Tagen hat die noch vor kurzem im Abstiegskampf geweihte Mannschaft für zwei faustdicke Überraschungen gesorgt. Dem 30:25-Sieg am vergangenen Samstag Eisenach ließ der TuS am zweiten Weihnachtstag einen ebenso überzeugenden 24:20-Erfolg beim HSV Hamburg folgen – und das vor der für fast alle Ferndorfer Spieler rekordverdächtigen Kulisse von fast 9000 Zuschauern in der Barclaycard-Arena im Schatten des Volksparkstadions. Die Hamburger verloren damit zum ersten Mal nach drei vorangegangenen Siegen ihr Weihnachtsspiel in der großen Arena.

Sechsfacher Torschütze beim Ferndorfer Sieg in Hamburg; Julius Lindskog Andersson. Foto: Julian Kaiser

„Für unsere Fans und den Verein war das ein absoluter Hammer, ein großartiges Erlebnis“, schwärmte Geschäftsführer Dirk Stenger, der sich unter die knapp 200 in die Hansestadt mitgereisten TuS-Fans gemischt hatte und eine Ferndorfer Mannschaft erlebte, die – beflügelt vom Sieg in Eisenach – eine über 60 Minuten fast lupenreine Leistung zeigte. „Nur 20 Gegentore in solch einer Atmosphäre ist bemerkenswert“, lobte Trainer Michael Lerscht die herausragende Abwehrarbeit seiner Mannschaft.

Drei Tore in 60 Sekunden

Beginnen wir die erste Halbzeit mit der letzten Minute: Es steht 8:8, der HSV ist drauf und dran, mit einer knappen und glücklichen Führung in die Kabine zu gehen, hat die Rechnung aber ohne den Gegner gemacht. Der nach rund 20 Minuten für Patrick Weber eingewechselte Jonas Faulenbach wirft das 9:8 für seine Farben. So weit, so gut. Den nächsten Hamburger Angriff fängt die Ferndorfer Deckung ab, Julius Lindskog Andersson vollendet den Gegenstoß zum 10:8.

Damit immer noch nicht genug: Erneut verbaselt der HSV seine Chance, und mit der Halbzeitsirene nagelt Patrick Weber den Ball ins lange Eck – drei TuS-Tore in der letzten Minute und zur Pause mit 11:8 die erste Drei-Tore-Führung in einer Partie, in der die Siegerländer so kühl wie eine Hundeschnauze der heißen Atmosphäre in der riesigen Arena trotzten.

Deckung bleibt über 60 Minuten stabil

Die Mannschaft, von Trainer Michael Lerscht bestens vorbereitet, ließ sich nämlich keineswegs von der Kulisse und den ungewohnten Dimensionen beeindrucken, spielte ihren (Deckungs)-Stiefel in erstaunlich abgezockter Manier herunter. Es war bezeichnend für diese zurück gewonnene Stärke, dass Hamburg in Halbzeit eins zu gerade einmal sechs Feldtoren kam, die zweite Reihe kaum einen Riss fand in diesem Beton, um durchzustoßen. Gelang dies mal, dann war da ja auch noch Marin Durica.

Der Ferndorfer Torwart knüpfte ohne Abstriche an seine zuletzt herausragenden Leistungen an, überzeugte in Hälfte eins mit acht sauberen Paraden und parierte mit hochgerissenem Bein sogar gegen den frei vor ihm aufgetauchten Ex-Nationalspieler Jens Schöngarth, der damit die Hamburger 9:8-Führung verpasste.

Mit der Einwechslung von Lucas Puhl eine gute Viertelstunde vor Schluss bewies Trainer Michael Lerscht das richtige Näschen. Foto: Julian Kaiser

So aber ging Ferndorf mit einem klaren Vorteil in die zweite Halbzeit, die der TuS mit dem 12:8 durch Jonas Faulenbach, der dieser zweiten Hälfte seinen Stempel aufdrücken sollte, eröffnete. Als Mattis Michel per Gegenstoß sogar das 13:8 nachlegte, der Gast bis zum 15:10 deutlich die Nase vorne hatte, war es schon mehr nur ein Schnuppern am Sieg im ersten Rückrundenspiel.

Doch wie schon Eisenach nahm sich Ferndorf jetzt seine kleine Krise und brachte Hamburgs Trainer Torsten Jansen mit Lukas Ossenkopp einen Spieler auf die Platte, der die Partie beinahe im Alleingang gedreht hätte. Nach fünf Ossenkopp-Treffern in Folge hieß es plötzlich 14:16, nach Niklas Wellers verwandeltem Siebenmeter sogar 18:18 (47.).

Lucas Puhl besorgt den Rest

Was machte Michael Lerscht? Wie in Eisenach brachte er Lucas Puhl für Marin Durica – eine weise Entscheidung, denn auch Puhls Paraden trugen dazu bei, dass Ferndorf diese Schwächephase schnell überwand, nach dem 19:20 durch Julius Lindskog Andersson die dritte Chance, um sich fünf Minuten vor Schluss wieder auf drei Tore abzusetzen. Erneut war der langmähnige Schwede erfolgreich. Tja, und der Rest war gegen einen desillusionierten HSV sogar Formsache.

Lucas Puhl parierte Niklas Wellers Siebenmeter und Faulenbach „tunnelte“ erneut Keeper Aron Edvardsson zum 23:19. Spätestens jetzt hatten auch die TuS-Fans im Oberrang das akustische Sagen gegen die restlichen 8800, hatte sich der Dorfverein aus dem Siegerland tatsächlich in der Millionen-Metropole durchgesetzt.

HSV Hamburg: van den Beucken, Kokoszka, Edvardsson - Schimmelbauer, Fick, Lackovic (3), Tissier (2), Weller (4/3), Ossenkopp (6), Gertges (1), Fuchs, Bauer (2), Forstbauer (1), Bergemann, Schöngarth (1).

TuS Ferndorf: Durica, Puhl, Hottgenroth - Faulenbach (7), L. Schneider, M. Michel (4/1), Neitsch, Wicklein (1), J. Schneider (2), Barwitzki, Bornemann (1), Rüdiger, Lindskog Andersson (6/1), Koloper, Weber (3), Rink.

Schiedsrichterinnen: Katharina Heinz/Sonja Lenhardt.

Zuschauer: 8942.

Z eitstrafen: HSV 3, TuS 5.

Spielfilm: 2:2 (9.), 3:5 (12.), 7:6 (18.), 8:7 (23.), 8:11 (30.), 8:13 (35.), 10:15 (42.), 16:17 (45.), 18:18 (46.), 18:20 (50.), 19:24 (57.), 20:24 (Ende).