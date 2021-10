TuS Ferndorf: Faulenbach-Verletzung überschattet ersten Sieg

Kreuztal. Der TuS Ferndorf hat seinen ersten Zweitligasieg eingefahren, doch die Freude ist gedämpft. Womöglich hat sich Jonas Faulenbach schwer verletzt.

Der Bann ist gebrochen! Handball-Zweitligist TuS Ferndorf hat mit dem 32:27(17:12) gegen den Dessau-Roßlauer HV 06 seinen ersten Liga-Sieg in dieser Saison gefeiert und endlich das gezeigt, was sich die 820 Fans in der Sporthalle Stählerwiese von ihrer Mannschaft erhofft hatten. Aber über diesem lang ersehnten Erfolg liegt möglicherweise ein Schatten: Sieben Minuten vor dem Ende schied Spielmacher Jonas Faulenbach, bis dahin mit fünf Toren und seiner ruhigen Hand einer der Besten auf dem Parkett, aus. „Fauli“ blieb, nachdem er das 28:23 von Niklas Diebel vorbereitet hatte, schreiend vor Schmerzen auf dem Boden liegen und musste mit der Trage abtransportiert werden. Es ist zu befürchten, dass sich der Hesse, der für die gesamte Statik der Mannschaft so wichtig ist, eine Verletzung von noch unbekannter Schwere am rechten Knie zugezogen hat. Am Montag soll eine Untersuchung näheren Aufschluss geben.

Starker Lukas Siegler

Aber drehen wir das Rad zurück. Der Druck, der nach zuvor vier Niederlagen auf ihnen gelastet hatte, war den Rothemden in keiner Weise anzumerken. Ja, die Ferndorfer legten die beste erste Halbzeit in dieser Saison hin. Diese Beurteilung galt für Defensive wie Offensive gleichermaßen. Nur fünf Ferndorfer Angriffe endeten in den ersten 30 Minuten nicht mit einem Tor. Besonders sehenswerte Akzente setzte Lukas Siegler, dem fünf herrliche Treffer gelangen, die er sich durch seine Beweglich- und Handlungsschnelligkeit quasi selbst vorbereitet hatte. Überhaupt funktionierte bei Ferndorf in diesen ersten 30 Minuten vorne so ziemlich alles, tat sich Andreas Bornemann nicht nur als Torschütze, sondern auch als Vorlagengeber für Kreisläufer Mattis Michel hervor und brachte Jonas Faulenbach auf der „Mitte“ dann Ordnung und Ruhe rein, wenn es notwendig wurde.

Gäste kommen nie richtig ran

Wichtig war für die Kreuztaler der 3:0-Katapultstart (3.), denn der löste viele Blockaden, auch die mentale Bremse. Über 7:3 (10.) und 10:5 (14.) zog Ferndorf auf 13:6 (18.) davon, pendelte sich der Vorsprung zwischen vier und sechs Treffern ein. Eine Hypothek sollte für die Mitteldeutschen, deren hoch aufgeschossener Rückraum bis dato selten zum Zuge gekommen war gegen die extrem bewegliche Ferndorfer Abwehr, die Rote Karte für einen dieser „Langen“ aus der zweiten Reihe sein: Lennart Gliese hatte Andreas Bornemann mit der Pausensirene am Hals geklammert und wurde für dieses Foul direkt vom Feld gestellt – eine harte Entscheidung aus Dessauer Sicht.

Endlich darf gejubelt werden: Der TuS Ferndorf feiert gegen Dessau-Roßlau den ersten Liga-Sieg in dieser Saison. Foto: heiko burbach

Es blieb auch in den zweiten Minuten eine für die Zuschauer unterhaltsame, kampfbetonte und auch spielerisch durchaus sehenswerte Partie, die zudem an Spannung gewann. Zwar blieb Ferndorf diesmal mit den Gedanken nicht in der Kabine, bis zum 21:16 (36./Bornemann) klar auf Kurs, doch Dessau-Roßlau ließ sich nicht abschütteln, packte in der Abwehr intensiver zu, verführte Ferndorf vermehrt zu Fehlern – und plötzlich stand es nur noch 21:19 für die bis dahin so dominanten Gastgeber. Sollte es etwa wieder so laufen wie in Hüttenberg oder in Emsdetten, als es nach klarem Pausenvorsprung noch den Bach runter ging?

Nein, diesmal blieb Ferndorf stabil, stemmte sich gegen die nun besser postierte Dessauer Abwehr, setzte sich wieder auf 23:19 durch Tore von Mattis Michel und Jonas Faulenbach ab. Eine tragende Rolle sollte in der Folgezeit Julian Schneider zukommen.

Julian Schneider wie im Rausch

Wichtig sein Abstauber-Tor zum 26:22, das Uwe Jungandreas dermaßen erzürnte, dass der Dessauer Trainer sogar mitten aufs Spielfeld lief und dafür – natürlich – eine Bankstrafe kassierte. Es folgten die vorentscheidenden Szenen: Yannick-Marcos Pust scheiterte beim Gegenstoß an Tim Hottgenroth, den Robert Andersson nach knapp 40 Minuten für den inzwischen glücklosen Lucas Puhl eingewechselt hatte. Den Gegenangriff nutzte Mattis Michel, der diesmal alle seine Wurfchancen in Tore ummünzte – 27:23 statt 26:24 nach 50 Minuten. Und als Niklas Diebel das 28:23 ins DRHV-Tor wuchtete, brannte die Stählerwiese endgültig, ganz in den guten, alten Zeiten.

Stark von Linksaußen, am Ende auch stark auf der Mitte: Julian Schneider, der hier DRHV-Torwart Philip Ambrosius überwindet. Foto: heiko burbach

Aber zurück zu Julian Schneider: Jules übernahm in den letzten acht Minuten die Führungsrolle von Jonas Faulenbach – und machte das so gut, dass Ferndorf den Vorsprung in den Schlussminuten souverän und voller Leidenschaft ins Ziel brachte. „Das war eine Bauchentscheidung. Ich wollte in der Schlussphase keinen Spieler bringen, der noch kalt war“, begründete Robert Andersson den Verzicht auf die auf der Bank sitzenden, gelernten Mittelmänner Jörn Persson oder Simon Strakeljahn. Am Ende war es allen egal, die Ferndorfer durften sich dafür feiern lassen, den Bock umgestoßen zu haben. Endlich!

Die besten Ferndorfer Torschützen waren Lukas Siegler, Mattis Michel und Julian Schneider (je 6).