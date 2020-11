TuS Ferndorf: Gegner wegen falschen Tests aus der Isolation

Ferndorf/Konstanz. Zwei Nachholspiele waren angesetzt, beide mussten erneut abgesagt werden – in der 2. Handball-Bundesliga ruhte am vergangenen Wochenende trotz immer größer werdenden Termindrucks komplett der Ball.

Wurde am Freitag zunächst die Hängepartie des TuS Ferndorf beim TSV Bayer Dormagen wegen eines zunächst positiven Corona-Falls in den TuS-Reihen abgesetzt, folgte wenige Stunden später die Meldung vom Ausfall des ebenfalls für Samstagabend geplanten Spiels zwischen der SG BBM Bietigheim und der HSG Konstanz, weil ein HSG-Spieler zunächst positiv auf CoVid19 getestet worden war.

Schnelle Rückkehr ins Training

Am Sonntagmittag nun gab es vom Bodensee Entwarnung: Das Testergebnis des betroffenen Spielers erwies sich als falsch, wie sich bei einer zweiten, negativen Testung herausstellte. Die HSG Konstanz durfte damit die vorsorgliche Quarantäne der gesamten Mannschaft sowie des Betreuer- und Trainerstabes wieder aufheben, ins Training zurückkehren und kann sich auf das Spiel am Freitag gegen den TuS N-Lübbecke vorbereiten.

Die Ferndorfer Mannschaft muss dagegen bis Montag, 16. November, in häuslicher Isolation bleiben, obwohl auch in diesem Fall der zunächst „schwach positiv“ getestete TuS-Spieler bei der nächsten obligatorischen Testung einen negativen Befund erhielt. Sollte es bei der Entscheidung des Kreisgesundheitsamtes bleiben, kann der TuS Ferndorf frühestens zum Heimspiel am Mittwoch, 18. November, in den Liga-Zyklus zurückkehren, wenn der ASV Hamm-Westfalen mit Ex-Ferndorf-Trainer Michael Lerscht in die Stählerwiese kommt.