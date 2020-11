TuS Ferndorf: Geisterspiele große finanzielle Belastung

Ferndorf. Das erste Geister-Ligaspiel des TuS Ferndorf – ausgerechnet an Halloween – ist Geschichte. Neben den beiden Mannschafts-Delegationen verloren sich beim 30:29-Sieg am Samstag gegen den TuS Fürstenfeldbruck nur ein paar Offizielle und Medienvertreter in der aufgehübschten Sporthalle Stählerwiese und sorgten für ein noch nie dagewesenes Bild, eine noch nie erlebte Atmosphäre.

Das sagt das Management

Von einer „gewöhnungsbedürftigen, komischen Situation“ sprach Dirk Stenger, Geschäftsführer der TuS Ferndorf GmbH, der als Co-Kommentator beim Live-Stream an diesem besonderen Tag eine besondere Aufgabe zu erfüllen hatte. Mehr noch als über das fehlende Publikum ärgerte sich Dirk Stenger darüber, dass das Kreisgesundheitsamt die Information über das Zuschauerverbot nicht direkt mit dem Verein, sondern über die Stadt Kreuztal kommuniziert hatte. „Diese Entscheidung hat uns schon erstaunt, weil nach der am Samstag gültigen Corona-Verordnung bis zu 250 Zuschauer möglich gewesen wären“, so Dirk Stenger.

Termin für TVE-Spiel Nach dem Dormagen-Spiel (nächsten Samstag) wird auch die Partie beim TV Emsdetten noch in diesem Monat ausgetragen. Die am 16. Oktober ausgefallene Begegnung wird am Mittwoch, 25. November, nachgeholt. Anwurf: 20 Uhr.

Nun, diese Kulisse wird es in den anstehenden Heimspielen am 18. November gegen den ASV Hamm-Westfalen und am 28. November gegen den VfL Gummersbach definitiv nicht geben. Das sind dann drei Heimspiele in Folge ohne Einnahme für den Verein – mindestens. „Dadurch fehlen uns in der Kasse rund 70.000 Euro“, beklagt Dirk Stenger eklatante Einnahmeausfälle im Bereich Ticketverkauf und Catering – nicht eingerechnet die Vermarktung des neuen VIP-Raums. Ohne staatliche Unterstützung und ohne Zuschauereinnahmen ab Dezember sei die Existenz der TuS Ferndorf Handball GmbH und damit der Fortbestand der Zweitliga-Mannschaft in akuter Gefahr.

In der vergangenen Woche hat der Verein fristgerecht einen Antrag auf Soforthilfe aus dem 200 Millionen-Euro-Topf des Bundes gestellt. „Wir hoffen, damit unsere Mindereinnahmen für März bis Dezember teilweise ausgleichen zu können. Ich gehe davon aus, dass der Antrag bewilligt wird“, sieht Stenger zumindest auf diesem wichtigen Gebiet einen Silberstreif am Horizont.

Das sagen die Spieler

„Das glich alles eher einem Trainingsspiel“, meinte Kapitän Jonas Faulenbach mit Blick auf die leeren Ränge, die in normalen Zeiten mit mehr als 1000 Zuschauern besetzt gewesen wären: „Man nimmt das als Spieler wahr und merkt die fehlende Unterstützung vor allem bei gelungenen Aktionen der eigenen Mannschaft oder kritischen Entscheidungen. Dennoch war ich froh, dass wir nach der 14-tägigen Quarantäne endlich wieder Handball spielen durften.“

Auch Andreas Bornemann vermisste die üblichen Anfeuerungsrufe: „Es war kein schönes Gefühl, denn wir spielen doch vor allem für unsere Fans.“ Weil es deren Hilfe nicht geben durfte, habe sich das Team noch mehr selbst gepusht, um Emotionen reinzubringen. In der Tat wurde jedes Tor von den Mitspielern heftiger als üblich gefeiert.

Das sagen die Fans

Peter Bleil ist erster Vorsitzender des „Handballfanclubs Ferndorfer Füchse“, der seit 20 Jahren die Mannschaft zu (fast) allen Auswärtsspielen begleitet und in der Stählerwiese zum festen Inventar gehört wie deren Trommeln. Bleil und Co. blutete am Samstag auch deshalb das Herz, weil die Fans noch bis Freitag darauf hoffen durfte, als Teil des Auf- und Abbaukommandos beim Spiel dabei sein zu dürfen. „Umso enttäuschter waren wir, dass am Samstag die Absage kam“, erzählt Peter Bleil. Solo oder in kleinen Gruppen verfolgten die treuesten der Treuen – der Fanclub zählt zurzeit 24 Mitglieder – die Partie auf sportdeutschland.tv., „und wir haben so mitgefiebert als wären wir mit dabei.“

Die Fans der „Füchse“ stehen seit inzwischen 20 Jahren treu zu „ihrem“ TuS Ferndorf, hier nach einem gewonnenen Spiel in der Schwalbe Arena in Gummersbach. Foto: heiko burbach

Der Sieg entschädigte ein wenig für das entgangene Live-Erlebnis in der Halle. Aktuelle Corona-Regelung ist, dass auch in den November-Heimspielen gegen Hamm-Westfalen und Gummersbach keine Zuschauer zugelassen sein werden, doch Peter Bleil hat noch Hoffnung, das zumindest die elf Trommler, die den Verein auch beim Auf- und Abbau unterstützen, dabei sein dürfen: „Es soll Gespräche zwischen dem dem TuS und den zuständigen Behörden geben.“