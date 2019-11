TuS Ferndorf hat das Pech gepachtet

Nach der unglücklichen Niederlage in Dresden, dem fünften sieglosen Spiel in Folge, wächst der Druck auf den TuS Ferndorf.

Dresden/Ferndorf. Drei Spiele, drei Schlussphasen, drei Mal die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden, drei Mal hat es nicht geklappt. „Ich nenne das Spielpech“, sieht Michael Lerscht, Trainer des Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf, das eine geholte Pünktchen nach dem Remis im Heimspiel gegen Hamm und die beiden Last-Second-Niederlagen in Gummersbach (18:19) und am vergangenen Freitag in Dresden (24:25) nicht als Folge schlechter Leistungen, sondern als das in dieser Phase fehlende Glück. Michael Lerscht: „Es ist wirklich schwierig, das zu beschreiben. Wir machen das gut, spielen äußerst diszipliniert, sind kämpferisch top und stehen am Ende doch mit leeren Händen da.“

Kein Vorwurf an Marijan Basic

Beim HC Elbflorenz bestätigte der TuS seine gute Verfassung der Vorwochen, warf alle taktischen Vorgaben in die Waagschale. Basierend auf der guten Torhüter-Leistung von Lucas Puhl und einer konzentriert arbeitenden 6:0-Abwehr gab es nichts auszusetzen. Das Pech, das der Mannschaft derzeit an den Händen klebt, reizte in Dresden bereits in Halbzeit eins die Verantwortlichen auf der Bank. „Vier, fünf Mal fällt den Dresdnern der Abpraller nach Torhüter-Paraden praktisch vor die Füße. Da kann ich der Abwehr nicht etwa den Vorwurf machen, schlafmützig gewesen zu sein. Passiert das nicht, gehen wir mit neun oder zehn Gegentoren in die Pause“, beschreibt der Trainer das fehlende Fortune an der Elbe.

Unsanft von der Elbflorenzer Abwehr gestoppt: Marijan Basic. Foto: lutz entschel

Das Julius Lindskog Andersson seinen ersten Siebenmeter ans Lattenkreuz nagelte, passte sich dieser Beschreibung an. So hieß es nach 30 Minuten aus Ferndorfer Sicht 10:12, statt möglicher Führung der Rückstand. „Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit aber genau da weiter gemacht, wo sie vor der Pause aufgehört hat. Sie hat ihre Chance gesucht, an sich geglaubt“, lobte Lerscht. Diese Einstellung schien sich bezahlt zu machen.

Auch ohne die Rückraum-Unterstützung durch den nicht einsatzbereiten Patrick Weber übernahm der TuS in der 57. Minute nach drei Treffern in Folge durch Tim Rüdiger, Andreas Bornemann und Marijan Basic mit 23:22 erstmals in der zweiten Hälfte die Führung. Moritz Barwitzki, der vom linken Flügel endlich traf, und Tim Rüdiger, der auf der anderen Außenbahn sogar vier Treffer beisteuerte, hatten maßgeblichen Anteil an der Wende.

Dass es am Ende trotz der Basic-Chance in den letzten Sekunden (Lerscht: „Kein Vorwurf an ihn, hier zeigt keiner mit dem Finger auf einen Teamkollegen...“) nicht reichte, darüber konnte es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Als Dresdens Marek Vanko in der Schlusssekunde nach toller Parade von Lucas Puhl in den Kreis segelte, war der verhängte Siebenmeter umstritten, wenn nicht unberechtigt. „Was nützt es, darüber zu diskutieren, wir ändern nichts daran“, hatte auch Lerscht seine Meinung zu dieser Schiedsrichter-Entscheidung. Pechstein brachte nach der Schlusssirene auch seine fünfte „Marke“ ins Ziel.

Niederlage mit dem Team aufarbeiten

Und das passte in die Dramaturgie um den TuS in den vergangenen Wochen. „Wir sind in einer schwierigen Phase, die uns dazu zwingt, am Samstag gegen Konstanz beide Punkte einzufahren“, weiß Lerscht. Heute wird er auf dem Weg dorthin die Dresden-Partie mit dem Team analysieren und die Vorbereitungs-Woche daran ausrichten. Lerscht ist sich sicher: „Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft auch diesen Rückschlag wegsteckt, Moral beweist und diese Phase übersteht.“