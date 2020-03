TuS Ferndorf: Julius Lindskog Andersson steht zur Wahl

Ferndorf. Der Aufschwung des Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf ist seit Wochen mit dem Namen eines Spielers verknüpft: Julius Lindskog Andersson!

Der Schwede, der den Vereein am Saisonende Richtung VfL Lübeck-Schwartau verlässt, ragte nicht nur als Spielgestalter, sondern auch als Torschütze heraus. In den fünf Spielen im Februar erzielte der 25-Jährige 47 Tore, also fast zehn Treffer pro Spiel. Kein anderer Spieler der 2. Liga hat in dieser Periode öfter getroffen. Anderssons Wurfquote: 85,5 Prozent. Das ist ein überragender Wert.

Und so ist es nicht verwunderlich, ja sogar folgerichtig, dass der Stirnbandträger von der 2. Handball-Bundesliga für die Wahl zum „Spieler des Monats Februar 2020“ nominiert wurde. Aber: Der Ferndorfer hat mit Marian Orlowski (TuS N-Lübbecke), Christian Schäfer (SG BBM Bietigheim) und Niklas Weller (HSV Hamburg) bärenstarke Konkurrenz.

Noch bis zum 8. März um 23.59 Uhr kann auf der Internetseite der 2. Handball-Bundesliga gevotet werden. https://www.liquimoly-hbl.de/de/n/news/2--hbl/spieler-des-monats/2--hbl-spieler-des-monats-februar--news/?fbclid=IwAR1UUeq1kxCbR6LiVL5QY2q84783PSe37Fx0piecDKlgfJW6QUEPTh9E7xU