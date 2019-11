Ferndorf. Handball-Zweitligist TuS Ferndorf erwartet in der Kreuztaler Stählerwiese am Samstag die HSG Konstanz zum Kellerduell.

Kellerduell in der 2. Handball-Bundesliga: Für den TuS Ferndorf steht am Samstag (19.30 Uhr) in der Kreuztaler Stählerwiese das wichtige Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten HSG Konstanz auf dem Programm.

Die Ausgangslage

Der Aufsteiger steht auf Relegationsplatz 16, der TuS Ferndorf liegt nur einen Rang und einen Punkt davor. Da mit der Begegnung des TV Emsdetten gegen den TV Hüttenberg ebenfalls die beiden Mannschaften direkt aufeinander treffen, die das Duo tabellarisch „umzingeln“, könnte am Samstag ordentlich Bewegung in den „Keller“ kommen. „Wir fokussieren uns eher auf das, was wir in den einzelnen Spielen brauchen. Den Weitblick nehmen wir gar nicht so sehr ein“, erklärt Ferndorfs Trainer Michael Lerscht vor dem Duell mit Konstanz.

Die vergangenen Wochen

Insgesamt acht Wochen und sechs Spiele ist der TuS mittlerweile ohne Sieg, in diesem Zeitraum steht einzig der Punkt aus dem Remis gegen Hamm auf der Habenseite. Allerdings waren die Ferndorfer zuletzt oft nah dran an einem Befreiungsschlag. In Dresden und gegen Hamm gab es bis in die Schlussminute hinein die Chance auf den Sieg, auch zuvor in Gummersbach verpasste man Punkte nur um Haaresbreite. „Wir haben zuletzt guten und soliden Handball gespielt und wollen uns endlich belohnen“, meint Lerscht und fordert dabei von seiner Mannschaft, auch in einer möglicherweise engen Schlussphase „einen kühlen Kopf zu bewahren und die letzten Prozentpunkte auf unsere Seite zu ziehen.“ Positiv sei für den Linienchef aber gewesen, dass seine Mannschaft auch Top-Gegnern Paroli geboten habe. Nur die Belohnung blieb eben in den meisten Fällen aus.

Die Handballer des TuS Ferndorf mussten sich in den vergangenen Wochen oft den aufmunternden Applaus des Publikums abholen. Foto: Julian Kaiser

Der Gegner

Auch beim HSG Konstanz ging es zuletzt ziemlich eng zu, gegen das Spitzenteam aus Coburg hatte die Mannschaft von Daniel Eblen, der seit 2014 bei der HSG ist, sich somit in der 17. Spielzeit an der Seitenlinie befindet und der dienstälteste Trainer in der 1. und 2. Handball-Bundesliga ist, bis zum Schluss die Chance auf einen Punktgewinn, unterlag letztlich aber mit 25:28. Die drei bisherigen Siege fuhr Konstanz in seinen Heimspielen gegen den VfL Lübeck-Schwartau, den EHV Aue und Bayer Dormagen ein, in der Fremde gab es dagegen nur einen Punkt aus dem Remis beim TuS N-Lübbecke zu bejubeln. „Sie treten sehr diszipliniert und verfolgen einen klaren Plan“, weiß Lerscht über den Gegner. „Konstanz stützt sich auf gute Individualisten und ist besonders in der Defensive kampfstark“, so Lerscht. „Da gilt es für uns, gegenzuhalten.“



Die Herangehensweise

Das würde der Trainer am liebsten mit einer erneut guten Abwehrleistung sehen. Auch Keeper Lucas Puhl scheint nach seiner starken Leistung in Dresden immer mehr zur alten Form zurückzufinden. „Für uns wird es zudem wichtig sein, die Emotionalität in uns zu tragen“, fordert der Trainer, der auf ein weiteres „geiles“ Spiel im Hexenkessel Stählerwiese hofft. Doch nicht nur Defensiv ist seit dem Comeback des Innenblocks Koloper/Rink eine klare Steigerung zu erkennen, „auch das Angriffspiel hat sich gefestigt, diesen Prozess müssen wir jetzt auch weiter fortsetzen“, stellt Lerscht klar.

Das Personal

Definitiv weiterhin fehlen wird dabei allerdings Jonas Müller. Auch die Einsätze von Julian Schneider, der mit seiner gegen Hamm erlittenen Schulterverletzung bereits in Dresden aussetzen musste und Spielmacher Marijan Basic, der sich mit Achillessehnenproblemen herumplagt, sind äußerst fraglich. Rückraumschütze Patrick Weber ist nach seinem grippalen Infekt dagegen fast wieder im Vollbesitz seiner Kräfte und wird wohl eine weiter Option für Michael Lerscht darstellen.