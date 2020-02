In Aue strebt der TuS Ferndorf nach überragenden 40 Minuten einem klaren Sieg entgegen. Am Ende wird es wieder brenzlig, diesmal mit Happyend.

TuS Ferndorf: Lucas Puhl rettet den Sieg in Aue

Aue. Immer diese letzten Sekunden… Vor gut einer Woche sanken die Handballer des TuS Ferndorf enttäuscht zu Boden, als Gegner TuSEM Essen mit der Schlusssirene das Siegtor erzielte. Am Samstag in der Erzgebirgshalle in Aue, wo in dieser Saison bislang nur zwei Mannschaften hatten gewinnen können, drehte sich alles ins Gegenteil um, jubelten diesmal die Ferndorfer über zwei Punkte. Die hatten sie Torwart Lucas Puhl zu verdanken, der drei Sekunden vor dem Ende den Siebenmeter von Bengt Bornhorn, eigentlich ein ganz sicherer Schütze, abwehrte. Aus, Schluss, vorbei! Ferndorf gewann mit 32:31 (20:14) und hält Abstand zum gefährdeten Tabellenterrain.

Beide Linksaußen verletzt

Diesen bereits fünften Auswärtssieg alleine am Gummersbacher Keeper festzumachen, wäre nicht korrekt und würde der Leistung der gesamten Mannschaft nicht gerecht. „Das war 40 Minuten lang überragend, weil wir viele gute Lösungen gefunden haben“, sagte Trainer Michael Lerscht. Warum es am Ende wieder mal knapp wurde? Das Drama-Gen scheint den Ferndorfern in dieser Saison irgendjemand eingepflanzt zu haben. Es war nämlich bereits das sechste Spiel, das der TuS in dieser Saison mit einem Tor gewonnen oder verloren hat.

Siegen-Wittgenstein EHV Aue - TuS Ferndorf31:32 (14:20) EHV Aue: Musil, Rasimas, Bochmann, De Santis (2), Naumann, Roch (3), Ebert (2), Bornhorn (6/5), Petreikis (6), Roth (4), Brykner (3), Slachta, Kammlodt (4), Paraschiv (1), Kozubik, Leubner. TuS Ferndorf: Durica, Puhl, Hottgenroth - Sario, Faulenbach (6), Basic, Michel, Neitsch (2), Wicklein, J. Schneider (1), Bornemann (7), Rüdiger (2), Lindskog Andersson (10/5), Koloper (1), Müller, Rink (3). Schiedsrichter: Kim von der Beeck/Andreas Briese. Zuschauer: 1513. Zeitstrafen: EHV 2, TuS 3. Spielfilm: 2:2 (5.), 4:4 (7.), 6:5 (9.), 7:7 (12.), 8:11 (20.), 10:14 (23.), 11:17 (26.), 14:20 (Halbzeit), 14:22 (33.), 18:26 (42.), 22:28 (46.), 28:29 (53.), 29:31 (56.), 31:32 (Ende).

Nach solch einem knappen Ausgang sah es lange nicht aus. Obwohl Moritz Barwitzki wegen muskulärer Probleme die Reise nach Sachsen am Freitag – es wurde in der Nähe von Zwickau übernachtet – wie die anderen Verletzten nicht angetreten hatte und sich mit Magnus Neitsch der zweite gelernte Linksaußen in der ersten Halbzeit bei einer Abwehraktion am Knie verletzte, legten die Nordsiegerländer 40, 45 Minuten hin, die zu den besten in dieser Saison gehörten.

Rückraum trifft aus allen Lagen

Nach ausgeglichener Startphase mit reichlich Treffern und Torwartwechseln auf beiden Seiten führte der erste Ferndorfer Zwischenspurt zum 11:8 (20.). Über 17:11 (26.) zog der TuS bis zur Pause gar auf 20:14 davon. In dieser Phase klappte im Angriff alles. Sogar Abwehrchef Branimir Koloper, der nicht unbedingt die personifizierte Gefahr für den gegnerischen Torwart ist, überraschte seine Teamkollegen mit einem Gegenstoßtor (zum 13:10).

Vorsprung schrumpft und schrumpft

Erst ruhig bis einschläfernd, die Lücke suchend und dann explosiv abschließen – mit dieser Köpfchen-Strategie stellten der erneut herausragende Spielmacher Julius Lindskog Andersson und die Halbspieler Andreas Bornemann und Jonas Faulenbach, der nach überstandenem grippalen Infekt ein gelungenes Comeback feierte, die EHV-Abwehr vor riesengroße Probleme. Dieses Trio warf 15 der bis dahin 20 TuS-Tore. Noch Fragen?

Mit dieser überlegten Taktik und einem gut aufgelegten Lucas Puhl dominierte Ferndorf auch die zweiten Halbzeit. Als Bornemann nach knapp 45 Minuten zum 27:20 eingenetzt hatte, schien der EHV Aue mausetot, der Rest Formsache zu sein. Weit gefehlt! Das TuS-Polster schrumpfte Tor für Tor, weil bei Andersson, Faulenbach und Co. langsam die Kräfte und damit die Konzentration schwanden. Nach 49 Minuten hatten die Erzgebirgler den Acht-Tore-Rückstand halbiert (25:29) und waren nach dem Tore-Dreier von Felix Roth, Kevin Roch und Ladislav Brykner zum 28:29 sogar auf Tuchfühlung gekommen.

Fragwürdiger Siebenmeter

Sollte Ferndorf erneut auf der Zielgeraden Punkte verschenken? Zumindest lag dieses Horror-Szenario in der Luft, denn Marian Basic und Tim Rüdiger hatten die Vorentscheidung verpasst. So kam Aue beim 31:32 nochmal in Ballbesitz und hätte einen sehr glücklichen Punkt retten können, weil ihnen ein fragwürdiger Siebenmeter – angeblich Abwehr durch den Raum – zugesprochen wurde. Doch da war ja noch Lucas Puhl, der solche Duelle Mann gegen Mann, Auge in Auge, besonders mag und mit dem gehaltenen Ball wieder mal seine ganze Klasse unter Beweis stellte.