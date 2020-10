Auftakt nach Maß für den Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf. Nach mehr als sechsmonatiger coronabedingten Punktspielpause und eher durchwachsenen Ergebnissen in der Vorbereitung nahmen die Akteure des neuen Trainer Robert Andersson die Starthürde beim Liga-Rückkehrer TV Großwallstadt am Ende fast mühelos mit 30:25 (12:8).

Torben Matzken, hier im Dreikampf gegen die Großwallstädter Dino Corak (rechts) und Tom Jansen, überragte mit zwölf Treffern und individueller Stärke. Der 20-Jährige wurde zum U20/21-Nationalmannschafts-Lehrgang in Warendorf vom 12. bis 14. Oktober eingeladen. Foto: stefan gregor

Es bedurfte allerdings eines Fingerzeigs in der Untermainhalle zu Elsenfeld. In einer der nördlichsten Marktflecken Unterfrankens streckte Torwart Lucas Puhl nach seinem ersten gehaltenen Siebenmeter die Faust in Richtung Hallendecke und hob den Zeigefinger dazu. 17 Minuten waren im Zweitliga-Duell rum.

„Das war es jetzt...“

Puhl hatte im Angriff zuvor das 8:7 der Gastgeber durch deren Mittelmann Marko Matijasevic zulassen müssen und es mit seiner Geste nach dem entschärften Strafwurf gegen den selben Großwallstädter angedeutet: „So, das war es jetzt...“

Lucas Puhl setzte seine Gedanken in die Tat um: Bis zur 33. Minute verbarrikadierte der Zerberus aus Gummersbach sein Gehäuse, zog den Akteuren des Zweitliga-Rückkehrers den Zahn.

Und seine Vorderleute? Nun, sie deuteten die Vorgabe ihres Keepers richtig, traten ab diesem Zeitpunkt wie verwandelt auf, suchten statt des bis dahin nur angedeuteten Kombinationsspiels rund um den Kreis die Eins-gegen-Ein-Duelle, die individuellen Stärken. Die Folge: Torben Matzken erzielte in der 25. Minute mit seinem bereits fünften Treffer die erste Führung für den TuS zum 9:8. Bis zur Pause setzten sich die Ferndorfer mit einem weiteren Treffer des Ex-Fuchses aus Berlin sowie Toren durch Julian Schneider und Jonas Faulenbach auf 12:8 ab. Das Spiel war gedreht, die Zeichen standen auf Auswärtssieg.

„Wir haben uns anfangs schwer getan, dann aber die Lücken gefunden und genutzt“, beschreibt es der überragende 20-Jährige, der mit zwölf Treffern neben dem Torhüter, der es auf 19 Paraden in diesen 60 Auftaktminuten brachte, maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte.

Power und Druck

Und der Trainer? Auch der war natürlich überglücklich, als er sich in den hüpfenden Kreis seiner Spieler gesellte, um den Erfolg in der Fremde mizuhüpfen. „Nach 20 Minzten ist uns das gelungen, was wir uns vorgenommen hatten - in praktisch allen Bereichen.“ Aber man sehe eben auch, dass noch viel zu tun sei, vermisste er Power und Druck praktisch vom Anpfiff an.

Mit 19 Paraden glänzte Ferndorfs Torwart Lucas Puhl zum Auftakt in Großwallstadt und leitete praktisch die Wende ein. Foto: Frank Scheuring / Scheuring Photography

Bei den ersatzgeschwächten Großwallstädtern - ihnen fehlte die Abwehrsäule Mario Stark und der kroatische Rückraumriese Goran Bogunovic an allen Ecken - haben starke 30 Minuten ausgereicht, um die letzten Minuten im Gefühl des sicheren Vorsprung austrudeln zu lassen. Da hatte der TuS beim 17:10 in der 40. und 23:17 in der 51. Minute sieben Treffer Vorsprung herausgespielt und den Sieg praktisch in der Tasche. Andere Gegner als dieses Team des siebenmaligen deutschen Meisters mit Blütezeit in den 80er-Jahren hätten den TuS an diesem Abend wohl vor größere Probleme gestellt.

16 Minuten ohne Tor entscheiden

Dem entsprechend enttäuscht zeigte sich Ralf Bader, der Coach der Gastgeber. „Die 16 Minuten ohne Tor“, beschreibt er die Zeitspanne von der 17. bis zur 33. Minute, als er zwölf Angriffe ohne erfolgreichen Abschluss registrierte, „haben uns den Zahn gezogen.“

TVG - TuS 25:30 (8:12) Großwallstadt: Redwitz, Adanir; Jansen (5), Eisenträger (5/3), Bandlow (1), Matijasevic (6), Bransche, Natsia (3), Weit, Corak (3), Spieß (1), Busch (1). Ferndorf: Puhl, Durica; Eres, Faulenbach (5), Matzken (12/5), Lucas Schneider (1), Mattis Michel, Pechy, Julian Schneider (3), Bornemann (4), Rüdiger (2), Koloper, Rink (3). Schiedsrichter: Malte Frank/Leonard Bona (Remscheid/Radevormwald). Zuschauer: 750. Spielfilm: 1:1 (4.), 3:1 (7.), 6:4 (12.), 8:6 (17.) 8:8 (23.), 8:12 (Halbzeit); 10:17 (40.), 12: 18 (43.), 15:19 (45.), 15:21 (48.), 17:23 (51.), 19:26 (54.), 25:30 (Schluss).

Da konnte es der TuS auch verkraften, dass der bosnische Nationalspieler Josip Eres nach Kurzeinsätzen und vergebenem Siebenmeter Sekunden nach der Pause die Rote Karte sah. Andere sprangen in die Bresche. Torben Matzken, auch Jonas Faulenbach mit gelungenen Aktionen im zweiten Durchgang und eben Lukas Puhl, der „Aufrüttler“.