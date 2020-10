TuS Ferndorf: Maximale Zuschauerzahl steht fest

Ferndorf. Seit Dienstag steht es fest: Zum ersten Heimspiel des Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf in der neuen Saison am kommenden Samstag gegen den EHV Aue (Anwurf: 19.30 Uhr) sind 463 Zuschauer in der Sporthalle Stählerwiese zugelassen. Die entsprechende Genehmigung wurde jetzt vom Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein und der Stadt Kreuztal erteilt. Deshalb gilt der Dank des Vereins diesen beiden Behören.

Fairness bei Dauerkarteninhabern

Bei insgesamt rund verkauften 570 Dauerkarten kommt daher nicht jeder TuS-Fan in den Genuss, dieses erste Heimspiel in der Halle sehen zu können. Daher musste eine entsprechende Auswahl getroffen werden, die dem Gebot der Fairness und der Gleichbehandlung folgt, so dass beim nächsten Heimspiel am 21. Oktober gegen Lübeck-Schwartau alle Fans, die diesmal nicht zum Zuge kommen, dabei sein werden – natürlich immer vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.

Die Dauerkarteninhaber, die das Spiel gegen den EHV Aue live in der ausgebauten und modernisierten Sporthalle Stählerwiese verfolgen dürfen, werden am Donnerstag per E-Mail vom Ticket-Dienstleister des TuS Ferndorf, Pro-Ticket, über ihren festen Sitzplatz informiert. Diejenigen Zuschauer, bei denen keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, werden am Donnerstag telefonisch kontaktiert.

Hygiene-Vorschriften zu beachten

Es gelten folgende Hygiene-Vorschriften, die unbedingt zu beachten sind:

1. Geeignete Mund-Nasen-Bedeckung ist in der Halle zwingend zu tragen.

2. Der Abstand von 1,5 m ist einzuhalten.

3. Das Betreten der Halle mit Krankheitssymptomen ist untersagt.

4. Nur freigegebene Sitze sind zu nutzen.

5. Der Wegeführung auf dem Boden ist zu folgen.

6. Die Zuschauer verlassen die Halle nacheinander, so dass keine größeren Menschenansammlungen vor den Ausgängen entstehen.

7. Den Anweisungen des Ordner-Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Die Ordner sind berechtigt, vom Hausrecht Gebrauch zu machen.

8. Der Einlass in die Sporthalle beginnt am Samstag um 18 Uhr.

9. Alle Zuschauer werden gebeten, bis 19.15 Uhr ihre Plätze einzunehmen.