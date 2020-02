TuS Ferndorf: Mit großer Willensleistung zum Sieg

Kreuztal. Das war ein Kraftakt par excellence! Handball-Zweitligist TuS Ferndorf hat sich beim 26:24 (12:14)-Sieg gegen den TV Emsdetten aus einer schwierigen Lage befreit und gegen den Vorletzten schlichtweg den längeren Atem bewiesen – und das mit einem arg gerupften Kader.

Sechs Spieler nicht dabei

Ferndorf fehlte gegen die Nordmünsterländer fast eine komplette Handball-Mannschaft: Die verletzten Moritz Barwitzki, Magnus Neitsch, Patrick Weber, Lucas Schneider, Jonas Müller und kurzfristig auch Rechtsaußen Tim Rüdiger, der beim Dienstagtraining mit dem Fuß umgenickt war und zwei bis drei Wochen fehlen wird, standen nicht zur Verfügung. Deshalb war Rückraumspieler Florian Schneider aus der Oberliga-Reserve mit dabei.

Angesichts dieser Ausfallliste und den daraus erzwungenen Umstellungen war es fast logisch, dass der TuS Ferndorf große Probleme hatte, sein aus dem Aue-Spiel hervorstechendes Offensivspiel aufzuziehen. Es dauerte fast neun Minuten, ehe Andreas Bornemann zum 4:4 das erste Feldtor gelang. Zuvor hatte Julius Lindskog Andersson in gewohnt souveräner Manier drei Mal vom Siebenmeterpunkt getroffen. Die Gäste, beinahe vollzählig ins Nordsiegerland gereist, zogen danach jedoch mit vier Toren in Serie auf 8:4 davon – auch, weil Ferndorf mit der eigenen Überzahl nichts anzufangen wusste, überhastet und kopflos agierte.

Jonas Faulenbach, dem sich hier Julian Damm und Alvis Jurdzs, in den Weg stellten, musste sich gegen Emsdetten mit einem Treffer begnügen. Foto: meinolf wagner

In dieser ersten Krisenphase nutzte Trainer Michael Lerscht die Auszeit nicht nur, um seinem Team den bislang verschütteten Esprit einzutrichtern, sondern mit weiteren Veränderungen auf dem Feld die Spieler auf Kurs zu bringen.

Die ersten Tore von Toni Sario

Für Jonas Faulenbach wechselte er Neuzugang Toni Sario ein, rückte die personell veränderte Abwehr gegen den wurfgewaltigen Emsdettener Rückraum zwei, drei Schritte vor. Toni Sarios erster Torwurf zappelte gleich im Netz, und als Julian Schneider per Gegenstoß das 6:8 gelang (19.), hätte dies eine Initialzündung sein können.

Ferndorf hielt den Rückstand bis zur Pause zwar bei maximal zwei Toren, doch ohne einen wieder einmal herausragenden Lucas Puhl im Tor, der in der ersten Halbzeit neun Paraden zeigte, hätte es um den TuS viel schlimmer ausgesehen.

Lucas Puhl entnervt TVE-Angriff

So aber ging es für die Kreuztaler noch mit viel Hoffnung in die zweite Halbzeit, in der sich die veränderte Abwehrtaktik entscheidend auswirken sollte. Das Zusammenspiel mit Lucas Puhl, der sein hohes Niveau hielt, klappte immer besser und war letztlich dafür verantwortlich, dass Ferndorf die Emsdettener Offensive mehr und mehr zermürbte.

Die Gäste behielten ihren Zwei-Tore-Vorsprung nur bis zum 18:16 durch Mittelmann Sören Kress. Julius Lindskog Andersson per Siebenmeter und Rechtsaußen Jan Wicklein, am Samstag quasi der einzige „gelernte“ Ferndorfer Flügelspieler, egalisierten zum 18:18 (40.), die Halle tobte. Der in diesen Wochen in bestechender Form spielende Julius Lindskog Andersson brachte Ferndorf nach 48 Minuten mit 21:20 in Führung, die erste seit dem 1:0. Der wankende Gast verlor nicht nur seine Linie, sondern auch Kreisläufer Julian Damm nach Foul am durchgebrochenen Andreas Bornemann durch die Rote Karte (40.).

Rumpfkader mit längerem Atem

Als Jan Wicklein, im Abschluss mit Licht und Schatten, aber mit ganz wichtigen Toren am Umschwung maßgeblich beteiligt, sogar auf 24:21 erhöhte (52.), sprach alles für den TuS Ferndorf, der in der Deckung bis zum Schluss aufmerksam blieb, in den letzten Minuten mehrfach Bälle stiebitzte und Emsdettener Stürmerfouls provozierte.

Mit roher Gewalt netzte Andreas Bornemann zum 25:22 ein, doch erst nach dem wichtigsten Siebenmeter von Julius Lindskog Andersson, den zum 26:23 (58.), konnte die rot-weiße Party endgültig beginnen. Mit Lucas Puhl, der zum guten Schluss beim Wurf von Karl Toom die Zahl seiner entschärften Würfe auf 14 aufstockte, brachte es der „Mann des Abends“ auf den Punkt: „Das war eine absolute Willensleistung unserer Mannschaft.“ Dem war nichts hinzuzufügen.

TuS Ferndorf: Puhl, Durica, Hottgenroth - Sario (3), Faulenbach (1), Basic, Fl. Schneider, Michel (3), Wicklein (4), J. Schneider (2), Bornemann (3), Lindskog Andersson (10/6), Koloper, Rink.