TuS Ferndorf: Passende Antwort in Gummersbach-Spiel zwei

Kreuztal Nach 27:29-Niederlage gegen die Oberbergischen am vergangenen Sonntag Freitagabend klarer Sieg im zweiten Test

Die Drittliga-Handballer des TuS Ferndorf hatten am Freitagabend die richtige Antwort auf die Testspiel-Niederlage gegen die Reserve des VfL Gummersbach. Stand da am Ende eine 27:29-Niederlage auf der Anzeigentafel, zeigten die Mannen voin Trainer Ceven Klatt nun eine überzeugende Leistung und gewannen klar mit 41:24 (22:12) gegen die Oberbergischen.

Ohne den am Knie verletzten Alex Reimann, der sich am kommenden Dienstag erneut einer Operation unterziehen muss, und Rückraum-Spieler Marvin Mundus, der wegen muskulärer Probleme im Rücken längere Zeit ausfallen wird, dafür aber im Gegensatz zu Sonntag wieder mit Josip Eres, Marco Karaula und Spielmacher Janko Kevic legte der TuS mit einem 5:0-Lauf zwischen der 9. und 13. Minute (von 6:6 auf 11:6) den Grundstein für den Erfolg.

Vor allem die Rückkehr von Kevic machte sich durch gute Anspiele an den Kreis und umsichtiges Spiel auf der Mittelposition positiv bemerkbar. Mathis Michel profitierte davon, er erzielte sechs Feldtore aus seiner Keisläufer-Position. Kevic war der Denker und Lenker in der Zentrale. Vor allem in Halbzeit eins passte wirklich alles im Spiel des TuS. Auch die Leistung von Gabriel Viana, in der Ausfall-Zeit von Reimann nun einziger gelernter Linksaußen der Rot-Weißen, stimmte den Trainer zuversichtlich. Sechs Treffer von außen verdeutlichen das.

Als in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs eine weitere 5:0-Serie (von 23:15 auf 28:15) folgte, war nur noch die Höhe des Sieges fraglich. Beim 37:20 durch Valentino Duvancic in der 50. Minute stand erstmals eine 17-Tore-Führung zu Buche, die dann auch am Ende Bestand hatte. Die Ferndorfer zogen ihr Spiel durch und ließen keinen Zweifel am klaren Erfolg aufkommen. Insgesamt eine gelungene Generalprobe für das Drittliga-Auftaktspiel dieses Jahres am 20. Januar beim Tabellendrtitten HG Saarlouis. hgm

TuS: Wilde (1. Halbzeit), Puhl (2.); Duvancic (5), Hecker (1), Hideg (2), Kevic (5/2), Schikora (4), Viana (6), Fanger (5), M. Michel (7/1), Karaula (2), Eres (3).

