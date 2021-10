TuS Ferndorf: Pokalniederlage muss schnell aus den Köpfen

Reibt sich an der Gummersbacher Abwehr auf: Ferndorfs wieder genesener Kapitän Jonas Faulenbach (am Ball).

Gummersbach/Kreuztal. Nur 48 Stunden nach dem Ausscheiden gegen den VfL Gummersbach empfängt der TuS Ferndorf am Samstag den Dessau-Roßlauer HV.

Am Ende wurde es sehr deutlich. Mit einer 30:22 (14:14)-Niederlage beim VfL Gummersbach scheidet der Handball-Zweitligist TuS Ferndorf aus dem DHB-Pokal aus. Und wieder einmal wiederholen sich dabei Abläufe, die auch schon in den Spielen gegen den TV Hüttenberg und den TV Emsdetten zu erkennen waren. Über eine Halbzeit lang kann der TuS mithalten, doch vor allem in den letzten 20 Minuten verliert man aber den Anschluss und am Ende das Spiel deutlich.

Nach einem schwierigen Start in die Partie gegen Gummersbach (2:7) kämpfte sich der TuS immer besser rein und kämpfte sich wieder heran (6:7). In der Folge gestalteten die Ferndorfer das Spiel bis zur Halbzeitpause ausgeglichen und gingen mit einem Remis (14:14) in die Kabine.

Der VfL nutzte die Halbzeit, stellte ein wenig um und kam insbesondere über den Kreis zu Toren. Im Angriff taten sich die Ferndorfer von Minute zu Minute schwerer, erzielte die Truppe von Trainer Robert Andersson nur acht Treffer in der zweiten Halbzeit. Nach 45 Minute war der Rückstand auf sechs Tore angewachsen. Die Gäste aus dem nördlichen Siegerland gaben sich zwar nicht auf, doch der ehemalige Erstligist spielte die Partie routiniert runter und ließ keine Gefahr mehr aufkommen. „Mit der ersten Halbzeit kann ich absolut zufrieden sein, da haben wir viele gute Sachen gemacht. Aber nach der Pause machen wir uns das Leben wieder selbst schwer“, sagte Robert Andersson.

Nun gilt es den Fokus auf den Samstagabend (19 Uhr) zu richten, wenn man in der 2. Handball-Bundesliga auf den Dessau-Roßlauer HV trifft. Die Ex-Mannschaft des Neu-Ferndorfers Jörn Persson sind mit 4:4-Punkten in die Saison gestartet, hatten in der jüngeren Vergangenheit gegen den TuS aber nichts zu bestellen. In der Saison 2020/21 entschieden die Siegerländer beide Spiele für sich. Der richtige Gegner zur richtigen Zeit also? Punkte haben Faulenbach, Michel und Co. dringend nötig, vor allem um auch wieder Selbstvertrauen nach dem verkorksten Start zu tanken. „Wir brauchen das Gefühl, mal mit etwas Zählbarem aus dem Spiel rauszugehen“, so Andersson. Sollte das nicht gelingen, kommen auf den TuS Ferndorf bereits früh im Oktober eisige Zeiten zu.

