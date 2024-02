TuS Ferndorf: Punkte auch bei den Panthern fest eingeplant

Ferndorf Schon am Freitag, 20 Uhr, Auswärtsspiel der Drittliga-Handballer in der Sporthalle am Schwanen in Wermelskirchen

Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt in Saarlouis streben die Drittliga-Handballer des TuS Ferndorf bei der anstehenden Auswärtsfahrt zu den Bergischen Panthern den nächsten doppelten Punktgewinn an. Nach der Pause am vergangenen Wochenende geht es am nun auszutragenden 18. Spieltag bereits am Freitagabend (20 Uhr) in der Sporthalle am Schwanen in Wermelskirchen darum, die Tabellenführung zu festigen.

Für Ferndorfs Trainer Ceven Klatt ist das Umfreld in Wermelskirchen alles andere als Neuland. Als Spieler und Trainer war der Ferndorfer Coach schon für die Panther im Einsatz. „Ich freue mich auf das Wiedersehen. Es war eine gute Zeit dort“, blickt er auf die Jahre im Rheinisch-Bergischen Kreis zurück. Schonen werden er und sein Team die Gastgeber nun an diesem Freitag allerdings nicht. „Wir wollen die Punkte“, so der Coach. Dass es dabei ähnlich zugeht wie im Hinspiel, will er am Freitagabend nicht unbedingt erleben. Mitte September hatten die Ferndorfer ihre liebe Mühe mit den Panthern, hatten die dem TuS doch nach 30 Minuten bereits 20 Bälle ins Tor befördert. Am 16:20-Pausen-Rückstand hatten die Ferndorfer in der Stählerwiese seinerseit heftig zu knabbern, ehe am Ende doch noch ein relativ klarer 30:25-Sieg heraussprang. Die nur noch fünf Gegentore in der zweiten Halbzeit waren der verbesserten Abwehrarbeit es TuS zuzuschreiben.

„Das zeigt, dass die Bergischen ein gutes Team stellen“, so Klatt, der dabei vor allem Jonas Kämper als Dreh- und Angelpunkt im Auge hat, aber auch das variable Spiel über die Außen wenn nicht fürchtet, aber doch als beachtenswert einschätzt.

Lösungen suchen

Wichtig sei es, die eigenen Stärken einzubringen, um den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. „Und da“, weiß der Coach, „haben wir ja einiges zu bieten.“ Vor allem für die Arbeit vor dem eigenen Tor findet bei Ceven Klatt Anerkennung. „Und vorne werden wir Lösungen suchen und auch finden“, ist er überzeugt, dass die Pause nach dem mühevolllen Saarlouis-Auftakt keine Spuren hinterlassen wird. „Dieses Auswärtsspiel, eines der schwersten, wenn nicht das schwerste der Rückrunde, hat einigen ganz viel Kraft gekostet. Daher war das spielfreie Wochenende für uns gar nicht mal so schlecht.“ In Sachen Rhythmus werden die vergangenen Tage seit dem 35:34 im Saarland keinen Schaden angerichtet haben.

Der 18. Spieltag Die 3, Handball-Liga wartet am Wochenende mit folgenden Begegnungen auf: Freitag, 20 Uhr: Bergische Panther - TuS Ferndorf

Samstag, 16.45 Uhr: Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen - HSG Rodgau Nieder-Roden; 19 Uhr: mHSG Friesenheim-Hochdorf II - Longericher SC Köln, HSG Krefeld Niederrhein - TSG Haßloch; 19.30 Uhr: TV Gelnhausen - TuS Opladen, HG Saarlouis - TV Homburg; 20 Uhr: TuS Dansenberg - TV Aldekerk

Sonntag, 17 Uhr: HSG Hanau - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II

„Wir haben unser Trainingsprogramm wohl dosiert, jeder hat konzentriert gearbeitet“, beschreibt Klatt die beiden Trainingswochen. Die Rückkehr in die große Halle, wo der neue, blau schimmernde Boden in der Sporthalle Stählerwiese durchaus Bundesliga-Gefühle aufkommen lässt, wurde in den Übungsstunden auf „Herz und Nieren“ geprüft und als gelungene Errungenschaft gewürdigt.

Blick nach vorn

Ceven Klatt blickte auch schon ein wenig üner den Tellerrand dieser Rückrunde hinaus in Richtung Aufstiegsrunde zur zweiten Liga. Bei nun bereits acht Punkten Vorsprung auf den dritten Tabellenplatz kann man sich darüber ja auch schon mal - ohne in Überheblichkeit zu verfallen - Gedanken machen. Nach dem letzten Drittliga-Spieltag am 25. Mai, das der TuS beim TV Homburg bestreitet, schließt sich am Wochenende darauf, also am 1./2. Juni gleich das Hinspiel des Viertelfinales an. Eine Woche später folgt das Rückspiel. Für die beiden Halbfinal-Begegnungen sind der 15./16. (Hinspiel) und 22./23 Juni (Rückspiel) vorgesehen. Die Entscheidung, welche beiden Mannschaft den Aufstieg schaffen, steht dann fest.

