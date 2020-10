TuS Ferndorf: Quarantäne nach falschem Test

Das Wichtigste für die Ferndorfer Zweitliga-Handballer: Sie dürfen am Samstag spielen. Weniger begeistert sind Team und die Verantwortlichen, dass vor der Begegnung mit Aufsteiger TuS Fürstenfeldbruck gerade einmal zwei Trainingseinheiten bleiben, in denen Trainer Robert Andersson vor allem darauf achten will, „wie es aussieht mit der Mannschaft, mit Kopf und Körper“ und ebenso weiß, dass er „seine Jungs“ nach zwei Wochen erzwungener Spiel- und auch Trainingspause „nicht gleich wieder 100-prozentig belasten kann“.

Entscheidung nicht aufhebbar

14 Tage haben sie sich nicht gesehen, waren 25 Personen in Quarantäne, weil ein Spieler positiv getestet wurde. „Das hat sich dann schnell als falsches Ergebnis herausgestellt“, betont Geschäftsführer Dirk Stenger und hat „kein Verständnis“ dafür, dass es trotz weiterer negativer Tests bei allen Betroffenen nicht möglich war, die Quarantäne vorzeitig zu beenden. Über verschiedene Wege und Kanäle sei alles versucht worden, die Entscheidung anzufechten oder umzukehren, „aber leider vergeblich“. Jetzt müsse mit den Folgen eben umgegangen werden.

„Hinterher fragt ohnehin niemand mehr, was die Gründe waren“, ergänzt Pressesprecher Roger Becker, falls es am Samstag nicht so gut laufen sollte für den TuS. Aber natürlich müsse das in die Beurteilung einbezogen werden, wobei selbstverständlich alle dennoch darauf hoffen, dass der Trainer es schafft, die Mannschaft auch in kurzer Zeit und mit Trainingsrückstand für das zweite Heimspiel der jungen Saison in Form zu bringen.

Team muss sich wieder finden

Es habe virtuelle Kontakte gegeben, aber das sei nicht mit dem persönlichen Zusammentreffen oder gar einem Training zu vergleichen, bestätigt der Mann aus Schweden, und schüttelt über die Entscheidung, das Team trotz der negativen Tests in der Quarantäne zu lassen, den Kopf. Zwei Wochen in der kleinen Wohnung“ zu sitzen, sei nicht leicht gewesen, vor allem mit Blick auf die unterschiedliche Behandlung anderer Zweitligisten.

Seine kurzfristige Aufgabe sieht er nun im ähnlichen Rahmen, wie jene auf längere Sicht: Eine richtig gute Mannschaft zu bilden. „Wir waren noch nicht da, wo wir hinwollten. Das war nun auch wieder ein Rückschlag. Aber wir müssen erst einmal sehen, dass wir uns jetzt wieder finden, sagt Robert Andersson.

Das Spiel gegen die Gäste aus Bayern findet nach Plan am Samstag um 19.30 Uhr in der Stählerwiese statt. Auch da bei diesen hatte es Corona-Tests mit zunächst falschen positiven Ergebnissen, dann grünes Licht gegeben. Robert Andersson hat vor dem Tabellenschlusslicht Respekt: „Sie haben nur ein Spiel ganz klar verloren.“ Von Vorteil für seine Mannschaft sieht er vor allem die offene Abwehr des Gegners. Da lasse sich viel über entschlossene Zweikämpfe entscheiden. Die anschließende Länderspielpause will der Schwede nutzen, die Folgen der Quarantäne etwas aufzuarbeiten.

Mit der Fanunterstützung ist es erst einmal vorbei. Waren die Reihen schon stark gelichtet,müssen jetzt alle zu Hause bleiben. Foto: Reinhold Becher

Keine Zuschauer erlaubt

Zum allgemeinen Bedauern muss das Spiel ohne Zuschauer stattfinden. „Das Gesundheitsamt hat aufgrund der aktuellen Coronalage so entschieden“, erklärt Dirk Stenger. Er verweist gleichzeitig darauf, dass eigentlich noch bis zu 100 zugelassen seien, „mit schlüssigem Hygienekonzept auch 250“. Und beim ersten Heimspiel habe es ja auch keine Verstöße gegeben. Aber damit müsse nun auch umgegangen werden, „wie bei allen anderen Teams auch“.

Staatliche Förderung beantragt

Das erste Pflichtspiel des TuS Ferndorf ohne Zuschauer steht an. Geschäftsführer Dirk Stenger geht davon aus, dass es nicht das einzige bleiben wird. Und er macht sich naturgemäß Sorgen um die Folgen für den Verein, „wobei davon alle Teams der ersten und zweiten Liga betroffen sind“, betont er.

Eine Reaktion ist ein Antrag, der heute herausgehen soll, an den Fördertopf zur Unterstützung von Profivereinen. Da sollen 80 Prozent der Differenz erstattet werden, die den Clubs von März bis Dezember (eine Verlängerung für 2021 sei möglich) im Vergleich zum Vorjahr durch fehlende Ticketeinnahmen entstanden sind. „25 Prozent des Budgets der Vereine werden daraus erzielt, bei uns ist es etwas mehr“, erklärt der Geschäftsführer. Allerdings fehlten daneben noch die Gelder der Ticket-Agentur und des Catering.

Es werde bereits über weitere Ideen diskutiert und geplant, „ohne etwas Konkretes allerdings“. Wäre ein weiteres Crowdfunding denkbar? „Eigentlich geht das nicht jedes Jahr“, schmunzelt Dirk Stenger, will es aber auch nicht völlig ausschließen.

Erstes Nachholspiel in Planung

Dirk Stenger steht außerdem im Gespräch mit dem TV Emsdetten und möchte das erste durch die Quarantäne ausgefallene Spiel am Mittwoch, 2. Dezember, nachholen. Die Hängepartien gegen Lübeck-Schwartau und Dormagen könnten Anfang und Ende Januar, also vor und nach der Weltmeisterschaft, nachgeholt werden.