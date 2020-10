TuS Ferndorf reist nach Emsdetten

Zwei Spiele und dabei zwei unterschiedliche Gesichter hat der TuS Ferndorf in dieser Saison bereits präsentiert. Nach dem überzeugenden Auftaktsieg in Großwallstadt folgte am vergangenen Wochenende eine 23:26-Pleite gegen den EHV Aue, bei der der TuS noch deutliche Mängel offenbarte. Am Freitag steht mit dem TV Emsdetten bereits die nächste Aufgabe an, wenn es für Männer von Robert Andersson Richtung Ostwestfalen geht.

Die Ausgangslage

TuS-Trainer Robert Andersson hat den Fokus in der Trainingswoche vor allem auf das Finden von Lösungen im Angriff gelegt. Nur neun Tore gelangen dem TuS gegen Aue im zweiten Durchgang, was nicht zuletzt an der Abwehrumstellung der Gäste lag. Die 5:1-Deckung bereitete den Ferndorfern großes Kopfzerbrechen. „Es ist noch ein langer Weg, das habe ich immer gesagt. Solche Spiele sind ein wichtiger Schritt in unserem Lernprozess“, sagt Robert Andersson. Ein Prozess, den auch Jungspund Torben Matzken gehen wird. Nach dem überzeugenden Auftakt gegen Großwallstadt (12 Tore) gelang dem 20-jährigen gegen Aue kein Treffer. Und auch sonst hatte der Neuzugang eine leichte Fehler in seinem Spiel. „Wir wissen, was Torben kann. Aber er ist ein sehr junger Spieler, der in diesem Bereich noch unerfahren ist. Wir werden behutsam mit ihm umgehen“, sagt Andersson über seinen Mittelmann.

Der Gegner

Zufrieden war Andersson bisher mit der Abwehr, die auch gegen Aue zu Weilen sehr gut stand. Nun sollen gegen Emsdetten aus einer stabilen Abwehr heraus schnelle Gegenstoßtore folgen. „Auswärts sind einfache Tore fast noch wichtiger als bei Heimspielen. Dazu müssen wir im gebundenen Spiel mehr Fluss reinbekommen“, sagt Robert Andersson. Wenn man über den kommenden Gegner der Ferndorfer sprechen will, dann muss der Name Aaron Ziercke fallen. Seit diesem Jahr erst Trainer des TVE, ist er kein Unbekannter für den TuS. Bereits mit dem TuS N.-Lübbecke, dem HC Empor Rostock als auch mit der GWD Minden traf er auf die Ferndorfer. Er kennt den TuS also sehr gut und wird seine Mannschaft dementsprechend einstellen, das weiß auch Robert Andersson: „Emsdetten hat eine gute und erfahrene Mannschaft. Sie werden alles daran setzen, die Niederlage gegen Großwallstadt wettzumachen.“

Vergangenes Jahr feierte der TuS einen 23:22-Sieg in der Ems-Halle, in der nicht zu Ende gespielten Rückrunde siegte der TuS mir 26:24. Ein ähnliches Ergebnis würde sich Robert Andersson auch für den Freitagabend wünschen: „Die Mannschaft hat gut trainiert. Wir werden auch besser darauf eingestellt sein, wenn noch mal ein Deckungswechsel kommt.“ Der Trainer ist optimistisch, dass seine Jungs gegen Emsdetten wieder an das erfolgreichere „Großwallstadt-Gesicht“ anknüpfen werden.