TuS Ferndorf: Schmeichelhafter Sieg nach Quarantäne

Kreuztal. Seine zehnte Parade war die wichtigste und diejenige, mit der er seine Mitspieler glücklich machte: Marin Durica, aus Kroatien stammender Torhüter des Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf, wirft sich in der entscheidenden Szene des Spiels gegen den TuS Fürstenfeldbruck Johannes Stumpf entgegen, der den Ball nach Kempa-Pass (!) von Falk Kolodziej zum Endstand von 30:30 hätte nutzen können, ja müssen, doch der Ferndorfer Keeper macht diese finale Chance der Gäste, die diese mit einem siebten Feldspieler nutzen wollen, zunichte.

Die letzten Sekunden verrinnen folgenlos für den TuS Ferndorf. Alle verschwitzten Männer in den roten Trikots stürzen sich nach der Schlusssirene auf den 29-Jährigen im grün-schwarten Sweater, der mit dieser Heldentat seine ganz starke Leistung krönt, obwohl er zwischenzeitlich sogar für wenige Minuten Tim Hottgenroth Platz machen muss.

Ferndorf holt Gegner zurück ins Spiel

„Wir haben glücklich gewonnen“, gibt Robert Andersson zu Protokoll, doch der Ferndorfer Trainer ist weit davon entfernt, seine Mannschaft dafür zu kritisieren, dass sie sich das Leben nach einer scheinbar sicheren 19:15-Führung und in einer Phase mit klar verteilten Kräften selbst schwer gemacht und den Sieg beinahe noch hergeschenkt hat. „Ja, wir haben danach zu viele technische Fehler gemacht“, sagt der Schwede, aber diese Schwächephase, die den Gast aus Bayern zurück ins Spiel bringt, wird an diesem außergewöhnlichen Abend in der Sporthalle Stählerwiese nicht auf die Goldwaage gelegt.

Lässt sich von seinen Mitspielern feiern: Torwart Marin Durica rettet dem TuS Ferndorf mit seiner Parade Sekunden vor dem Schlusspfiff den knappen 30:29-Sieg gegen den TuS Fürstenfeldbruck. Foto: meinolf wagner

Nein, Andersson lobt seine Jungs vielmehr dafür, dass sie es geschafft hatten, nach einer zweiwöchigen Zwangsquarantäne und nur zwei Trainingseinheiten nach deren Ende so schnell wieder in den Liga-Modus zu schalten und sich trotz fehlender Fanunterstützung in die Partie reinzubeißen. Die Ränge sind so leer, als würde gerade nur ein internes Trainingsspiel stattfinden.

Für den Aufsteiger war es ein ähnlicher, aber nicht ganz so extremer Kaltstart: Die Süddeutschen bestritten am 21. Oktober in Dessau ihr letztes Spiel und mussten nach der Absage der Partie gegen Rimpar „nur“ eine fünftägige Trainingspause einlegen, ehe die Isolierung der Mannschaft gerade noch rechtzeitig vor der Reise ins nördliche Siegerland aufgehoben wurde.

Max Horner wird erst spät gebremst

Zum Spiel: Ferndorf startete verheißungsvoll, legte durch Andreas Bornemann und Torben Matzken ein schnelles 2:0 vor. Der Vorsprung hatte aber nicht lange Bestand, weil der Gast seine Anfangsnervosität schnell ablegte. Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe mit wechselnden Führungen. Es war erstaunlich zu sehen, wie lange die Ferndorfer Abwehr benötigte, um die Torgefahr von Max Horner zu erkennen und zu verringern. Der Linkshänder genoss auf der rechten Halbposition zu lange zu viele Freiheiten, wurde von den roten Abwehrhünen viel zu spät bekämpft. Sechs Tore gelangen Max Horner in der ersten Halbzeit, die dennoch mit einem knappen 15:14-Vorsprung für den TuS Ferndorf endete, weil sich im Angriff Kapitän Jonas Faulenbach und der für Torben Matzken eingewechselte Julian Schneider mit gelungenen Einzelaktionen positiv hervortaten.

TuS Ferndorf - TuS Fürstenfeldbruck 30:29 (15:14) Ferndorf: Durica, Hottgenroth - Eres (5/1), Sario, Faulenbach (6), Matzken (4), L. Schneider (2), M. Michel (1), Pechy (2), L. Michel, J. Schneider (3), Bornemann (4), Rüdiger, Koloper, Rink (3). TuS Fürstenfeldbruck: Luderschmid, Hanemann - Kaulitz (1), Kolodziej (5/3), Borschel, Lex (1), Seitz (2), Riesner, Meinzer (1), Kerst, Engelmann (3), Stumpf (4), Prause (3), Horner (8), Hagitte, Prestele (2). Schiedsrichter: Engeln/Schmitz. Zuschauer: 0. Zeitstrafen: Ferndorf 4, Fürstenfeldbruck 3. Spielfilm: 2:0 (4.), 3:4 (12.), 5:6 (16.), 8:7 (20.), 12:10 (25.), 13:13 (28.), 15:14 (Halbzeit), 17:14 (32.), 19:14 (34.), 21:16 (39.), 24:21 (43.), 27:23 (46.), 27:27 (54.), 29:27 (56.), 30:29 (Ende).

Es waren die Aktionen, die gegen die 3:2:1-Deckung des Gegners besonders erfolgversprechend waren. Die überzogene Zwei-Minuten-Strafe für Julian Schneider nach fairem Tackling an Max Horner zwei Sekunden vor dem Kabinengang erwies sich im Nachhinein für Ferndorf deshalb als Geschenk des Himmels, weil die Siegerländer nach dem Wiederanpfiff in Unterzahl drei Treffer in Folge markierten – alle durch Josip Eres, davon zwei per Gegenstoß nach Ballgewinn durch die gleich hellwache Deckung.

Vorsprung schrumpft Tor um Tor

Und als Torben Matzken in diesen gut vier furiosen Ferndorf-Minuten sogar auf 19:14 erhöhte und damit den 5:0-Lauf perfekt machte, schien sich eine klare Sache anzubahnen – wenn nicht Ferndorf die Zügel hätte schleifen lassen. „Zu viele individuelle Fehler“ monierte Andersson ab der 45. Minute mit der Folge, dass der Vorsprung Stück für Stück schrumpfte und in diesem Maß auch die Nervosität in die Ferndorfer Reihen zurückkehrte. Aus dem 27:23 durch Thomas Rink wurde bis zur 54. Minute plötzlich ein 27:27, hatte der Neuling plötzlich mächtig Oberwasser, schnupperte er am ersten Zweitliga-Sieg in der Vereinsgeschichte.

Doch ausgerechnet der in den Aktionen zuvor überhastet agierende Andreas Bornemann mit einem Doppelschlag zum 29:27 und wenig später Jonas Faulenbach mit seiner individuellen Klasse zum 30:28 brachten ihr Team wieder auf Kurs. Dass es zum schmeichelhaften ersten Heimsieg reichte, war jedoch einzig Marin Duricas Glanztat und der (noch) fehlenden Cleverness der Brucker Panther zu verdanken.