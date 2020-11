Ferndorf. Terminstress für den TuS Ferndorf. Am Mittwoch steht das Spiel beim TV Emsdetten an. Darum hofft der Trainer auf ein nachträgliches Geschenk.

Im Münsterland haben sich die Zweitliga-Handballer des TuS Ferndorf in den vergangenen drei Jahren als „Punktefischer“ erwiesen. Angelten sie doch regelmäßig Siege aus der Ems.

Der TV Emsdetten, am heutigen Mittwochabend (20 Uhr) Gastgeber der Nordsiegerländer im ersten von insgesamt vier ausstehenden Nachholspielen, sei in seiner derzeitigen Tabellensituation „durchaus vergleichbar“ mit dem Gegner vom vergangenen Sonntag, der HSG Konstanz. Trainer Robert Andersson wählt den Vergleich der beiden „Kellerkinder“ gleichsam also als Warnung an seine Mannschaft.

Anschauungsunterricht

Auch der TV Emsdetten steht mit erst einem Sieg - wie seinerzeit die Mannen vom Bodensee ausgerechnet gegen den Dessau-Roßlauer HV - mit dem Rücken zur Wand auf einem Abstiegsplatz. „Ich erwarte, dass es dort ähnlich zugehen wird wie in Konstanz“, so der schwedische Coach, „vom Spielverlauf her, von der Einstellung des Gegners.“

Die Ferndorfer Abwehr, hier Mattis Michel (weiß) gegen den Konstanzer Fynn Beckmann, muss in Emsdetten besser harmonieren als am Bodensee. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Albrecht

Hoffentlich – aus Sicht seines Teams – behält Robert Andersson, der am Dienstag seinen 51. Geburtstag feierte - nicht Recht, was das Endergebnis anbelangt. Dann nämlich wäre die Ferndorfer November-Bilanz eher passend zum „Corona-Blues“, der sich in den Tagen des Lockdowns allmählich über die Republik ausbreitet.

Doch das muss ja nicht sein. Denn Andersson wurde nicht müde, den Seinen am Vorabend seines Geburtstags die in Konstanz angehäuften Fehler im Video-Mitschnitt der Partie zu demonstrieren. Und das natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass sich diese Missstände in der Emshalle am Mittwochabend nicht wiederholen mögen.

Fehler-Analyse

Das betrifft insbesondere das Abwehrverhalten in seiner Gesamtheit – inklusive Torhüter – sowie das Überzahlspiel, den Aufbau über die Mittelachse und das Verhalten bei Tempogegenstößen. Letzteres kam in Konstanz nämlich überhaupt nicht in die Gänge, und in Überzahl wurde dem Gegner sogar das eine oder andere Törchen gegönnt. Dinge, die natürlich auch eine Mannschaft nutzt, die in tiefen Tabellenregionen beheimatet ist und die dadurch selbstredend Selbstvertrauen tankt.

Siegen-Wittgenstein Makellose Bilanz an der Ems Die Bilanz des TuS liest sich gut: drei Auftritte an der Ems gab es bislang in der 2. Handball-Bundesliga, drei Siege. Am 1. Oktober 2016 gab es ein 29:28 (16:11) des TuS - und am Ende der Saison den Abstieg. Am 15. Dezember 2018 gewannen die Ferndorfer in der Emshalle mit 29:26 (16:10). Durch ein Gegenstoßtor in Unterzahl von Mattis Michel in allerletzter Sekunde gab es am

14. September 2020 mit 23:22.

Im Falle der Emsdettener käme ein solches Verhalten den von robert Andersson gelobten Rückraumschützen Johannes Wasielewski und Sven Weßeling („Das sind zwei sehr gute Spieler...“) zugute. Thema: einfache Tore, womit der TuS sich nach wie vor schwer tut. „Spielerische Lösungen“ sollen seine Spieler auf dem Weg zum Tor finden, die sich „an die positiven Dinge in unserem Spiel erinnern“ sollen.

An die eigenen Stärken glauben

Es geht also darum, ähnlich wie im Vorfeld der Konstanz-Partie, an die eigenen Stärken zu glauben, um sich vor dem Gastspiel des ruhmreichen VfL Gummersbach, der am Samstag als neuer Tabellenführer in die Sporthalle Stählerwiese kommt, das nötige Rüstzeug für eine Spitzenpartie zu verschaffen. Zunächst also Emsdetten und das Vorhaben, auch im vierten Anlauf dort die volle Punktzahl einzufahren.