Krefeld. Der TuS Ferndorf hat die undankbare Aufgabe beim in dieser Saison erst einmal siegreichen Tabellenletzten HSG Krefeld mit Ach und Krach gemeistert und seine Bilanz auf 15:3 Punkte ausgebaut. Allerdings stand die Partie in der Glockenspitzhalle lange auf Messers Schneide. Erst in den letzten Minuten setzte sich mit den Nordsiegerländern die an diesem Abend vielleicht nicht bessere, aber cleverere Mannschaft mit 28:24 (12:11) durch.

Viele vergeben Chancen

Trotz der fast 30 Tore lag das TuS-Problem im Angriff – zumindest galt diese Bewertung für die erste Halbzeit, mit Abstrichen aber auch für die zweite. Die Quote der Fehlwürfe und schlechten Pässen war zunächst extrem hoch. Weil es aber auch die Eagles nicht besser machten, entwickelte sich zunächst eine sehr zähe, torarme Partie mit wechselnden Führungen.

Mit Mattis Michel gelang neben Julian Schneider und Julius Lindskog Andersson dem besten Ferndorfer Spieler zum 8:6 nach 21 Minuten der erste Zwei-Tore-Vorsprung für den Favoriten. Der Kreisläufer profitierte von einigen herausragenden Anspielen von Julius Lindskog Andersson und Jonas Faulenbach, war im Abschluss aber selbst der effektivste TuS-Akteur. Michel musste übrigens durchspielen, weil Thomas Rink nicht eingesetzt werden konnte.

Starkes Kreisläuferspiel

Allein diese Stärke über die Kreisläuferposition reichte den Gästen jedoch nicht, um sich von Krefeld zu distanzieren. Die HSG blieb dran, weil Kevin Christopher „KC“ Brüren nach Belieben werfen durfte, die Abwehr lange Zeit keinen Zugriff auf den rechten Rückraumspieler bekam, der sein Team mit sechs Toren nur in Halbzeit eins über Wasser hielt. Nur 12:11 für Ferndorf nach 30 Minuten – da wartete auf den TuS noch eine Menge Arbeit.

Und so sollte es auch kommen. Die personelle Veränderung von Trainer Michael Lerscht, Andreas Bornemann vom rechten Rückraum auf die Rechtsaußenposition zu beordern – Aushilfsspieler Carsten Lange stand kurzfristig nicht zur Verfügung, Jonas Müller bekam auf dieser für ihn ungewohnten Position nichts auf die Kette – erwies sich zwar als gelungene Maßnahme, denn Bornemann machte aus seinen drei Versuchen drei Tore, doch blieb es dabei: Ferndorf vergab eine Unmenge an freien Würfen, blieb die Unkonzentriertheit im Abschluss gerade bei den größten Chancen eine bemerkenswerte Schwäche, die sich wie ein roter Faden durch das TuS-Offensivspiel zog.

Eagles riechen Lunte

Und so durfte es nicht verwundern, dass der designierte Absteiger Lunte roch. Aus dem 16:18 machten die Eagles durch Tim Gentgnes und Henrik Schiffmann das 18:18 (45.), blieben bis zum 20:20 (49.) auf Augenhöhe mit den Gästen, bei denen der eingewechselte Ex-Krefelder Toni Sario in dieser Phase zwei wichtige Tore beisteuerte, Andreas Bornemann mit ein bisschen Glück auf 22:20 erhöhte.

Auch in Krefeld ein Rückhalt seiner Mannschaft: Torwart Lucas Puhl. Foto: Reinhold Becher

Als sich der wieder einmal starke Lucas Puhl im TuS-Tor Krefelds Shooter „KC“ Brüren in den Weg stellte, hätte Ferndorf die Entscheidung erzwingen können, ja müssen, aber erneut wurde der Angriff vertändelt, diesmal durch Marijan Basic.

Michel und Basic sorgen für Klarheit

Erst als Mattis Michel vom Kreis und in Unterzahl zum 25:23 erfolgreich war und Marijan Basic per Gegenstoß zum 26:23 endlich die erste Drei-Tore-Führung perfekt machten, durften alle Ferndorfer in der Halle aufatmen. Am Ende zählte für den TuS Ferndorf, der nun mit einem positiven Punktekonto in das Schlagerspiel gegen Tabellenführer HSC 2000 Coburg am nächsten Freitag gehen kann, nur der Sieg. Es war bereits der sechste Auswärtserfolg in dieser Saison.

HSG Krefeld: Dreyer, Toth - Schiffmann (1), Wöstmann (1), Cutura (3), Roosna (2), Vonnahme (3), Skorupa, Luciano, Gentges (1), Schulz, Ciupinski (4), Brüren (8/1), Eberlein (1).

TuS Ferndorf: Puhl, Durica - Bornemann (4), Lindskog Andersson (7/3), Faulenbach (1), M. Michel (7), J. Schneider (4), Müller, Barth, Koloper, Sario (2), Basic (3).

Schiedsrichter: Felix Pusch/Stefan Weisse.

Zuschauer: 604.

Zeitstrafen: HSG 4, TuS 4.