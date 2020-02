TuS Ferndorf: Toni Sario brennt auf zweiten Einsatz

Ferndorf. Der TuS Ferndorf fährt am Wochenende Richtung Franken zum DJK Rimpar Wölfe, einem seiner „Angstgegner“.

Gut drei Stunden müssen die Handballer des TuS Ferndorf fahren, um pünktlich am Samstagabend um 19.30 Uhr gegen die Wölfe aus Rimpar auf der Platte zu stehen. Das Ziel ist klar. „Was Zählbares erbeuten“, wie ganz pragmatisch auf der Internetseite der „Rotweißen“ ausgegeben wird. Eine Aufgabe, die mit der bisherigen Erfolgsserie der Rückrunde erstmal nicht völlig unmöglich aussieht – wenngleich die bisherige Bilanz gegen die Franken eine negative mit ernüchternden 1:13 Punkten ist.

Siegen-Wittgenstein Anhaltende Personalprobleme erschweren Aufgabe Das Hinspiel verlor der TuS knapp mit 18:21. Auswärts wird es gegen das Team mit der drittbesten Abwehr auch nicht viel einfacher, zumal TuS-Trainer Michael Lerscht nach wie vor sechs Spieler ersetzen muss. Trotzdem will er die Dinge „wie immer“ angehen und mit bestmöglicher Strategie diesen Angstgegner“ knacken.

Einer, der seinen Teil zum positiven Ausgang beitragen soll, ist Neuzugang Toni Sario, der vor einer Woche gegen Emsdetten ein vielversprechendes Debüt abgeliefert hat. Wenn es nach dem 21-jährigen Spanier geht, kann es so weitergehen. Immer intensiver mit dem neuen Team trainieren, die Abläufe kennenlernen und verbessern, sich mehr und mehr in das Ferndorfer System einfügen, von Woche zu Woche mehr Einsatzzeit, so stellt sich Toni Sario die kommenden Wochen und Monate vor.

Mit seinen drei wichtigen Toren in zehn Minuten beim Erfolg gegen Emsdetten ist er daher sehr zufrieden. Mehr Einsatzzeit wäre dann also mit entsprechend mehr Treffern verbunden? „Immer 100 Prozent kann ich nicht garantieren“, wehrt der junge Mann lachend ab, der sich auf die kommenden Spiele im Dress des TuS Ferndorf freut.

Über die Dörfer gefahren

Über die genauen Hintergründe seines Wechsels vom Tabellenletzten Krefeld ins Siegerland kann er nicht sehr viel sagen. Er habe gewusst, dass die Ferndorfer mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten und deshalb Ersatz suchten. „Ich wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen kann“, erzählt er. Und er konnte. Ein Wechsel zur Mitte der Saison sei nicht ganz so üblich, aber wiederum auch nichts Besonderes. Inzwischen haben ihn seine neuen Arbeitgeber schon ein wenig durch „die kleinen Dörfer hier in Kreuztal“ gefahren, damit er ein Bild bekommt. Er ist jetzt dabei, sich mehr und mehr mit den neuen Mannschaftskollegen zu akklimatisieren und einzuspielen.

Bei seinem Debüt gegen den TV Emsdetten erzielt der Neu-Ferndorfer Toni Sario (rechts) drei Tore. Der TuS gewinnt das Spiel. Foto: Reinhold Becher

Apropos Klima. Warum ist er überhaupt nach Deutschland gekommen? „Die Frage werde ihm oft gestellt“, lacht Toni Sario, wie er nur das schöne sonnige Spanien verlassen konnte, um sich das deutsche Wetter anzutun. „Aber Handball ist mein Job“, stellt er fest, und da sei Deutschland eine attraktive Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln und zu lernen. Gerade die zweite Handball-Bundesliga sieht er als sehr vielseitiges Betätigungsfeld mit sehr unterschiedlichen Vereinen, während die erste „noch einmal eine ganz andere Klasse“ darstelle.

Noch keine Pläne für 2020/2021

Toni Sario ist erst im Sommer nach Deutschland gekommen und spielt nun schon für den zweiten Verein. Ist bereits über die aktuelle Saison hinaus gedacht oder gesprochen worden? „Nein“, wehrt der hoch aufgeschossene Rechtshänder ab. „Ich möchte dem TuS Ferndorf jetzt erst einmal für die Rückrunde helfen“, sagt er. Danach müsse weiter geschaut werden, überlegt er Richtung Sommer, wie sich die neue Zusammenarbeit entwickle.

Wobei der Anfang nun schon einmal gut gelungen ist. Eigentlich sollte der Spanier bereits gegen Aue spielen. „Ich kann verstehen, dass es da noch nichts geworden ist“, betont Toni Sario. Er sei gerade erst im Siegerland angekommen, habe kaum mit der Mannschaft trainieren können. Die Entscheidung, ihn da noch nicht spielen zu lassen, gehe völlig in Ordnung. Jetzt aber soll es möglichst immer mehr werden.