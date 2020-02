TuS Ferndorf will zu Hause gegen den TV Emsdetten punkten

Der Jahreswechsel von 2019 auf 2020 hat für den TuS Ferndorf bisher überwiegend positive Nachrichten gebracht. Das soll auch am kommenden Samstag so weitergehen. Dann empfangen die Schützlinge von Trainer Michael Lerscht den Tabellenvorletzten aus Emsdetten – und sie wollen die Stählerwiese an diesem 15. Februar passend zum Namen zu einer echten Festung machen.

Knapper Erfolg im Hinspiel

Gegen die starken Essener ganz knapp unterlegen, danach in Aue gewonnen, das sollte den „Rot-weißen“ grundsätzlich ein gutes Gefühl geben. Dazu kommt noch, dass die Ferndorfer gerade im Hinspiel gegen den TV Emsdetten einmal das Glück des Tüchtigen hatten und auswärts in der letzten Sekunde den entscheidenden Treffer durch Mattis Michel erzielten. Damit lässt sich doch eigentlich recht gelassen in die Partie gegen die Gäste aus dem Nordmünsterland gehen, die außerdem noch derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz „zu Hause“ sind.

Unterschätzen will Michael Lerscht das Team aus Emsdetten aber keinesfalls. „Gerade mal ein Tor“ beim Hinspiel sei es gewesen, und das bei einem Gegner, der sich während der Pause noch einmal verstärkt habe. Lerscht verweist vor allem auch auf die vergangene Woche, als Emsdetten zu Hause einen deutlichen Sieg gegen die HSG Krefeld eingefahren habe. Unterschätzen gilt also nicht. „Das wäre auch schon fast arrogant“, wehrt der Gernsdorfer ab. Für ihn geht es einmal mehr darum, dass sein verletzungsgeplagtes Team eine gute Leistung vor heimischem Publikum abruft und sich bis zur letzten Sekunde auf die eigenen Tugenden konzentriert. Wer als Gegner auf der Platte stehe, sei zweitrangig: „Wir müssen ein gutes Spiel machen!“

Fragezeichen hinter Jonas Müller

Apropos Verletzungen. Neben den bekannten Ausfällen gibt es in dieser Woche noch eine gewisse Unsicherheit um Jonas Müller, der – gerade von Schulterproblemen genesen – erkrankt ist. „Da müssen wir bis Samstag mal sehen“, blickt Lerscht mit einer Mischung aus Hoffnung und Skepsis nach vorn.

Mit dem TV Emsdetten kommt ein Dauerbrenner der 2. Liga ins Siegerland, der einmal – in der Saison 2013/2014 – Erstligaluft schnuppern durfte, aber direkt wieder abstieg und seinen „Stammplatz“ in der zweithöchsten Spielklasse einnahm. Für den TuS Ferndorf gab es durchaus schon einige Erfolge gegen Emsdetten, nicht nur den im vergangenen September. Im Dezember 2018 etwa wurde ebenfalls auswärts ein klarer Erfolg mitgenommen. Allerdings kämpfen die Münsterländer derzeit um den Klassenerhalt, wollen ihre Tradition natürlich auch weiter bewahren. Für Ferndorf wäre es umgekehrt eine gute Möglichkeit, den Abstand zu den ungeliebten Tabellenplätzen deutlich zu vergrößern. Ab 19.30 Uhr wird es am Samstag ernst.