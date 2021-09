TuS Schwarzenau erhält 12.248 Euro vom Bundesland NRW

Jazzdance für Kinder ist eines der Sportangebote in der Turnhalle des TuS Schwarzenau.

Schwarzenau. Der TuS Schwarzenau wird bei der Modernisierung seiner Sportanlagen vom Bundesland NRW unterstützt. So wird das Geld verwendet.

Der Sportverein Schwarzenau darf sich über einen warmen Geldregen freuen: Aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“, das vom Bundesland Nordrhein-Westfalen aufgelegt wurde, erhält der Verein eine Summe von 12.248 Euro. Gefördert wird damit die Modernisierung der Heizungsanlage an der Turnhalle in Schwarzenau, die der TuS schon seit Jahren ins Auge gefasst hat. Nun können in Kürze die Umbauarbeiten beginnen.

Insgesamt fließen 300 Millionen Euro

Die NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz erklärt in einer Pressemitteilung: „Ich freue mich, dass wir mit den nun erteilten Förderentscheidungen unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Dies ist uns mit diesem Förderprogramm gelungen. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren.“

Mit dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ werden Investitionen zur Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung, Ausstattung, Entwicklung, zum Umbau und Ersatzneubau von Sportstätten und -anlagen gefördert. Insgesamt 300 Millionen Euro stehen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ zur Verfügung.

