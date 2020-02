TV Dresselndorf wieder in der Spur

Siegerland. Das Orkantief „Sabine“ wirkte sich am Sonntag auch auf den Volleyball-Spielbetrieb aus. Die Regionalliga-Partie des VC 73 Freudenberg beim TuS Iserlohn wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Einen Ersatztermin gibt es noch nicht. Dagegen konnten die Samstagspiele durchgezogen werden.

Verbandsliga

TV Dresselndorf - SG Stotzheim Brühl 3:0 (31:29, 25:16, 25:18). Nach zuletzt drei, zum Teil ärgerlichen Niederlagen in Serie feierte Dresselndorf am Samstagabend vor heimischen Publikum einen glatten 3:0-Sieg. Im ersten Satz produzierten die Gastgeber zu viele Eigenfehler und konnten sich daher nicht von den Rheinländern absetzen. Verbissen wurde um den Satzerfolg gekämpft, erst in der Verlängerung gingen die Dresselndorfer als 31:29-Sieger hervor.

Dresselndorfs Trainer Jörn Bertscheit (rechts) in einer Auszeit im Spiel gegen die SG Stotzheim-Brühl. Foto: sone

Im zweiten Satz agierten die nun selbstbewusster auftretenden Hausherren weniger fahrlässig und gewannen den Durchgang locker mit neun Punkten Vorsprung. Im dritten Satz schlichen sich jedoch wieder einige Unkonzentriertheiten ein, die zwangsläufig zu Fehlern führten. „Letztlich durfte sich das lautstarke Publikum aufgrund der höheren Qualität des TVD über einen verdienten Heimsieg freuen“, so der sich nach einer schweren Knieverletzung in der Rehabilitation befindliche Mannschaftsverantwortliche Manuel Rothe.

RSV Much & Buisdorf II - CVJM Siegen 3:0 (25:21, 25:22, 25:16). Die Siegener kassierten eine Niederlage, die sich im Vorfeld abgezeichnet hatte. Durch zwei Ausfälle und zwei weitere Spieler, die krankheitsbedingt angeschlagen waren, ging der CVJM mit schlechten Voraussetzungen in die Partie an der Sieg-Mündung. „Aus diesen schlechten Voraussetzungen haben wir noch das Beste gemacht, zumindest in den ersten beiden Sätzen“, so CVJM-Spieler Philipp Mörschel.

Beide Durchgänge standen auf Messers Schneide, doch wurde Siegen auch nicht unbedingt durch Schiedsrichterentscheidungen begünstigt. Im dritten Satz folgte aber der Einbruch: Über 1:6 und 5:11 wurde der Satz mit 16:25 und damit die gesamte Partie verloren. In zwei Wochen gegen Spich sollen jetzt die Punkte geholt werden, um den Vorsprung zum Relegationsplatz wieder zu vergrößern.

Frauen-Oberliga

STV Hünxe - VTV Freier Grund 2:3 (18:25, 27:25, 25:12, 20:25, 14:16). Nach mäßigen Leistungen und erfolglosen Wochen hatten die VTV-Frauen endlich wieder Grund, sich über einen Sieg zu freuen, auch wenn es „nur“ zwei Punkte gab. Die Mannschaft schickte sich und Trainer Alfred Terkowsky am Niederrhein allerdings durch ein Wechselbad der Gefühle. Der starken Leistung im ersten Satz folgte ein mit vielen Fehlern behafteter zweiter Durchgang.

Da es auch Hünxe nicht besser machte, blieb es bis zum Ende eng – mit dem besseren Ende für die Gastgeberinnen. In Satz drei wurde es für Freier Grund noch schlimmer. Nur zwölf Punkte holten die Südsiegerländerinnen, denen man zugute halten musste, trotz dieses Nackenschlags wieder in die Spur gekommen zu sein.

Mit 25:20 in Satz vier glichen die VTV zum 2:2 und erreichten den Tiebreak, der es in sich hatte. Die Gäste wehrten beim Stand von 12:14 nämlich zwei Hünxer Matchbälle ab und verwandelten ihren ersten dank guter Aufschläge zum 16:14 und zum 3:2-Gesamtsieg.