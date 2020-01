TV Freudenberg diesmal nicht überzeugend

Baskets Lüdenscheid II - TV Freudenberg 51:72 (26:37). Eine Offenbarung war es nicht, die die Freudenberger zum Rückrundenauftakt in Lüdenscheid ablieferten. Trainer Heikel Ben Meftah war vor allem darüber enttäuscht, dass sich die „Bankspieler“, denen er gegen den sieglosen Tabellenletzten bewusst mehr Einsatzzeiten gegönnt hatte, nicht wie gewünscht in Szene setzten. „Es war deshalb nur ein glanzloser Arbeitssieg“, sagte Ben Meftah, der von seinem Team für den bevorstehenden Doppelpack am Sonntag im „kleinen Derby“ gegen den TuS Fellinghausen und bereits am Montag beim TSV Hagen eine Leistungssteigerung fordert und auch erwartet.

Bankspieler nutzen Chance nicht

Das mit 27:14 klar gewonnene erste Viertel war noch das beste aus Freudenberger Sicht. Da stand allerdings auch die „Starting five“ mit allen Top-Scorern auf dem Feld. Danach vertraute Ben Meftah mehr dem „zweiten Anzug“, doch der verlor das zweite Viertel mit 10:13 und holte die Lüdenscheider, die auch im dritten Abschnitt nicht locker ließen, ins Spiel zurück. Mit 57:43 für die Flecker ging es ins letzte Viertel, in dem der Favorit nichts mehr anbrennen ließ, ohne zu glänzen. Im Vergleich zu den vergangenen Spielen war vor allem die Dreier-Ausbeute mit nur fünf erfolgreichen Distanzwürfen mager.

TVF: M. Ben Meftah (17), R. Ben Meftah (15/1 Dreier), Zwinge (14/4), Lütz (6), Sahm (6), Emrich (6), Wirth (4), Knie (4), Schlund, Bretthauer, Reusch, Trautmann.

BG Hagen III - TV Jahn Siegen 82:73 (31:27). Mit nur sieben Mann waren die Jahner nicht in bester Besetzung zum Tabellendritten gereist, aber für jede Positionen stand zumindest ein Spieler bereit. Der Gastgeber startete mit einem 10:2-Lauf und auch zum Ende des ersten Viertels lagen die Siegener acht Zähler zurück. Im zweiten Viertel fand Siegen in der Offensive ins Spiel und kam bis zur Halbzeitpause auf vier Punkte heran. Nach dem Wechsel spielte sich der Gastgeber in einen Rausch, sie netzten gleich sieben Dreier ein. Das dritte Viertel ging somit mit 14:32 verloren.

Mit 18 Punkten Rückstand zu Beginn des letzten Viertels sah es für die Jahner nicht gut aus, aber Hagen schluderte jetzt stark in der Verteidigung. Die Gäste kamen fast noch einmal auf Schlagdistanz, doch die Zeit reichte nicht mehr, um es spannend zu machen. Kapitän Philipp Bruch resümierte: „Das dritte Viertel hat uns den Sieg gekostet. Der Gegner hat viel getroffen, aber wir waren auch zu langsam in unserer defensiven Rotation. Positiv war das letzte Viertel, in dem wir unsere Offensive ins Laufen gebracht haben.“

TV Jahn Siegen: Bruch (13), Juffa (13), Bläser (11), Mischur (11), Schenk (10), Rau (10), Schumacher (5).

TuS Fellinghausen - RE Baskets Schwelm II 68:54 (32:22). Das war für den TuS Fellinghausen gegen den bis dato punktgleichen Gegner aus Schwelm ein ganz wichtiger Sieg, um die Liga zu halten. Die Basis dafür wurde in der ersten Halbzeit gelegt, wurde viel getroffen und arbeitete die Defense gut.

In guter Form agierte Fellinghausen auch im dritten Viertel, in dem der Vorsprung zwischenzeitlich sogar auf 20 Punkte ausgebaut wurde. Somit war der vierte Abschnitt nur noch Formsache.

TuS: Kayali, Overhoff (1), Galster (13), Reuter (16), Wotzke (6), Kniesche (14), Kovacevic (9), Bednarek (8).