TV Jahn Siegen: Zerstörungswut löst Entsetzen aus

Siegen. Beim TV Jahn Siegen ist das Entsetzen auch wenige Tage danach noch immer nicht zu fassen. Die blinde Zerstörungswut von bislang unbekannten Tätern, die gegen Ende der vergangenen Woche die Kreissporthalle am Fischbacherberg heimsuchten (unsere Zeitung berichtete), hat beim mehr als 1000 Mitglieder starken und 141 Jahre alten Mehrspartenverein für Kopfschütteln und Wut gesorgt.

Wertvolle Zeitmessanlage zerstört

Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Halle, die im Besitz des Kreises Siegen-Wittgenstein ist und an Schule bzw. Vereine vergeben wird, verschafft und zahlreiches Inventar im Innern mutwillig zerstört. Unter anderem wurde die teure Zeitmessanlage der Leichtathletikabteilung so stark beschädigt, dass sie nicht mehr zu gebrauchen ist. Es wurden auch mehrere vereinseigene Ballschränke aufgebrochen.

In Hallenteil D bricht am frühen Freitagmorgen das Feuer aus. Der Qualm verteilt sich schnell durch das gesamte Gebäude. Foto: verein

„Ob die Inventarversicherung des Vereins dafür aufkommt, ist noch offen“, berichtet Lukas Trick, Sportlicher Leiter des TV Jahn Siegen, denn die Versicherung sei erst vor kurzem abgeschlossen worden. Greift sie nicht, würde der Verein wohl zumindest auf einem Teil der Kosten sitzen bleiben, sollten die Verursacher nicht zur Rechenschaft gezogen werden können.

Jahnhalle als Alternative Die aktuelle Corona-Schutzverordnung lässt in der vereinseigenen Jahnturnhalle in der Diemstraße nur verordneten Reha-Sport zu. Sollte der in der Kreissporthalle vorerst nicht durchführbare Schulsport jedoch, wie vom Verein angeboten, in die Jahnturnhalle verlegt werden, würde sie dafür geöffnet.

Kurz vor 5 Uhr in der Nacht von Donnerstag aus Freitag brach in Teil D auch noch ein Feuer aus. Die Feuerwehr verhinderte mit ihrem schnellen Handeln Schlimmeres. „Deshalb geht ein großer Dank an alle Einsatzkräfte“, so Lukas Trick. Lediglich die Hallenteile E und F der Sechsfach-Sporthalle blieben vom Vandalismus einigermaßen verschont, doch verteilte sich der Rauch über das Lüftungssystem durch das gesamte Gebäude und entstanden auch durch das Löschwasser weitere Schäden vor allem an den Bodenbelägen und Wänden. Dazu wurde auch noch in mehreren Umkleide- und Waschräumen und Fluren gewütet. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Eine genaue Summe steht noch nicht fest.

Schulsport in der Jahnturnhalle?

Der TV Jahn Siegen ist seit Hauptnutzer der Sporthalle und deshalb in besonderer Weise betroffen. Ein Großteil des Übungsbetriebs findet in der Kreissporthalle unweit der vereinseigenen Jahnturnhalle statt, so das der Kunstradfahrer, aller Basketball-Mannschaften und der noch recht jungen Abteilung Rhythmische Sportgymnastik. Hallenteil F wird darüber hinaus vom VTB Siegen (Mädchenturnen) und dem TuS AdH Weidenau genutzt. Erst vor wenigen Monaten wurde die Kreissporthalle mit einer Millioneninvestition teilrenoviert.

Obwohl selbst arg gebeutelt, hat der TV Jahn Siegen angeboten, dass der in der Kreissporthalle durchgeführte Schulsport vorerst in der Jahnturnhalle durchgeführt werden kann. „Diese Übergangslösung haben wir dem Kreis angeboten“, so Lukas Trick. Der seit gut einem halben Jahr amtierende Sportliche Leiter des Traditionsvereins glaubt, dass zwei bis drei Hallenteile in wenigen Wochen wieder in Betrieb genommen werden können, „doch bei den anderen Hallenteilen wird es mehrere Monate dauern.“

Kleines Glück im großen Unglück: Wegen der Corona-Schutzbeschränkungen darf der Trainings- und Spielbetrieb auch in der so in Mitleidenschaft gezogenen Kreissporthalle nicht stattfinden.

Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Täter an die Ermittler: 0271/7099-0.