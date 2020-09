TV Laasphe startet Karate-Training mit Hygienekonzept

Bad Laasphe. Keine Zweikämpfe, keine Pratzen: Das Karatetraining des TV Laasphe startet zwar eingeschränkt, sieht aber wichtige Inhalte vor.

Die Karate-Abteilung des TV Laasphe nimmt ihr Training unter Berücksichtigung besonderer Hygiene- und Distanzregeln wieder auf. Das Training für alle findet montags von 18.15 Uhr bis 19.45 Uhr in der Turnhalle der Bad Laaspher Grundschule statt, das Ober- und Mittelstufentraining dienstags von 19 Uhr bis 20.30 Uhr in der alten oberen Turnhalle des Städtischen Gymnasiums (Kurstraße). Der im Frühjahr unterbrochene Schnupperkurs wird donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr in der Grundschulturnhalle fortgesetzt, das Freitagstraining findet am selben Ort wie gewohnt von 18.15 Uhr bis 19.45 Uhr statt.

Mund-Nasen-Bedeckung ist mitzubringen

Die Hygiene- und Abstandsregeln führen zu veränderten Trainingsabläufen. So zum Beispiel wird auf Zweikämpfe oder den Einsatz von Pratzen verzichtet. Das Training beinhaltet Aufwärmen (Dehnungsübungen und strukturiertes Laufen in der Halle), Grundschultechniken und Formenläufe (Katas). Alle Trainingsteilnehmer sind verpflichtet, beim Betreten der Turnhalle Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen – diese dürfen erst in der Halle abgelegt werden. Vor und nach dem Training sind die Hände zu desinfizieren, auch Berührungsflächen in Turnhalle und Umkleidekabinen werden nach dem Training desinfiziert.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Karate-Abteilung: www.karate-laasphe.de