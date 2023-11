TV Littfeld: Mannschaft nähert sich der Tabellenspitze

Witzhelden Das Badminton-Team des TV „Hoffnung“ Littfeld ist in der Verbandsliga weiter auf Erfolgskurs. Die Perspektiven sehen gut aus.

Mit dem dritten Sieg in Folge hat sich die erste Badminton-Mannschaft des TV Littfeld in der Verfolgergruppe der Verbandsliga festgesetzt. Beim TV Witzhelden II gewannen die Nordsiegerländer mit 5:3. Es war der dritte Sieg in Folge.

Verloren Patrick Steger/Ben Stähler das 1. Herrendoppel klar in zwei Sätzen, entschieden Jens Haß/Eugen Wiesner das 2. Herrendoppel ebenfalls in zwei Durchgängen für sich. Einmal mehr erfolgreich war das Damendoppel Catharina Steger/Jule Marie Giebeler, musste aber über drei Sätze gehen. Nur eines von drei Herren-Einzeln ging an die Littfelder. Tim Steger kämpfte im 1. Herreneinzel Maurice Deprez in drei Sätzen nieder, während Ben Stähler in zwei und Jens Haß in drei Sätzen unterlagen. Souverän dagegen der Auftritt von Jule Marie Giebeler, die ihr Damendoppel deutlich mit 21:12, 21:7 gewann. Noch deutlicher machte es im abschließenden Spiel das gemischte Littfelder Doppel: Tim Steger/Catharina Steger ließen der Witzheldener Paarung Patwary/Stommel beim 21:8, 21:7 keine Chance und machten damit den Gesamtsieg perfekt.

Am Sonntag, 12. November, winkt dem TV Littfeld der nächste Sieg, geht es doch in eigener Halle gegen den Tabellenletzten BV Aachen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein