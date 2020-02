TVE Netphen: Am Karnevalssamstag in der Narren-Hochburg

Ausgerechnet am Karnevalssamstag reisen die Drittliga-Frauen des TVE Netphen in eine Narren-Hochburg, um für die nächste Überraschung zu sorgen.

Netphen. Am vergangenen Wochenende sorgten die Drittliga-Handballfrauen des TVE Netphen mit ihrem 26:21-Sieg beim TV Aldekerk für „die“ Überraschung, hätten die Mannschaft vom Niederrhein durch diesen Coup beinahe von der Tabellenspitze geschubst.

Viel wichtiger aber war, dass sich die Johannländerinnen selbst bewiesen, in der Liga an einem guten Tag mithalten zu können. „Das war die wichtigste Erkenntnis“, sagte Co-Trainer Philipp Schürhoff. Ohne Erfolgsdruck spielte Netphen befreit auf. Und eine ähnliche Konstellation ergibt sich auch vor dem nächsten Spiel: Am Samstag (19.30 Uhr) geht die Reise zur SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim, dem mit Aldekerk und dem BVB punktgleichen Tabellendritten.

Ob ausgerechnet am Karnevalssamstag in der Narren-Hochburg Mainz der nächste Paukenschlag gelingt? Ans Hinspiel hat Netphen jedenfalls gute Erinnerungen, glückte im Oktober beim 18:18 doch der erste Punktgewinn in dieser Saison. Seitdem sind „nur“ sieben Zähler hinzu gekommen, doch das Aldekerk-Spiel hat beim TVE neue Zuversicht und vor allem neues Selbstvertrauen ausgelöst.