Siegerland. Patzt der TVE Netphen am Sonntag auch gegen die „zweite Welle“ des TSV Bayer 04 Leverkusen, dann dürfte sich das Kapitel 3. Liga langsam schließen.

3. Frauen-Bundesliga

TVE Netphen - TSV Bayer 04 Leverkusen II. Ans Hinspiel sollten die Netphenerinnen am besten nicht erinnert werden. Ende Oktober setzte es mit 16:39 (4:23) die höchste Niederlage in dieser Saison. Nun, solch ein Debakel sollte sich im Rückspiel nicht wiederholen – zum einen, weil das sich aus der kompletten A-Jugend bestehende Bayer-Team inzwischen nicht mehr so stabil ist, zum anderen, weil sich die Netphener Leistungen verbessert haben, ohne von großer Stabilität sprechen zu können.

Fakt ist aber auch, dass die Mannschaft von Matthias Hoffmann gewinnen muss, will sie die Minimalchance auf den Klassenerhalt bewahren. Bei nur noch sechs ausstehenden Partien ein beinahe aussichtsloses, aber nicht unmögliches Unterfangen.

Oberliga

TuS Ferndorf II - VfL Mennighüffen. Für die Ferndorfer „Zweite“ war der Sieg in Bielefeld/Jöllenbeck eine Art Befreiungsschlag, wurde doch der Vorsprung auf die Abstiegszone auf fünf Punkte erhöht. Um ganz sicher auch für die nächste Oberliga-Saison planen zu können, wäre es wichtig, im Heimspiel gegen den VfL Mennighüffen nachzulegen. Gegen das nach Minuszählern punktgleiche westfälische Handball-Urgestein ist ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten – wie im Hinspiel, das die Kreuztaler mit 24:23 für sich entschieden. In eigener Halle gab es bislang allerdings erst zwei Siege zu bejubeln.

Verbandsliga

TuS Bommern - RSVE Siegen. Auch wenn es böse klingt: Hier wird es wohl nur um die Frage nach der Höhe des Bommeraner Sieges gehen. Der RSVE fährt als krasser Außenseiter zum souveränen Tabellenführer, der am Sonntag in Hattingen seine erste Niederlage bezog. Im Hinspiel zog sich der designierte Landesligist bei der 18:24-Niederlage allerdings gut aus der Affäre.