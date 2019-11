Siegerland. Während der TVE Netphen und der RSVE Siegen als Schlusslichter in ihre Aufgabe am Wochenende gehen, ist die Lage beim TuS Ferndorf II entspannter.

Während der Frauenhandball-Drittligist TVE Netphen und Herren-Oberligist TuS Ferndorf II zuhause antreten, geht es für den Verbandsligisten RSVE Siegen nach Recklinghausen.

3. Liga Frauen West: TVE Netphen - 1. FC Köln (So., 17 Uhr). Die Partie in Königsborn in der vergangenen Woche war für den TVE Netphen der nächste große Rückschlag. Trotz knapp zwanzig gegentorlosen Minuten und einer 5:0-Führung gab es beim Aufsteiger statt des ersehnten ersten Sieges die siebte Niederlage der Spielzeit, der Rückstand auf das rettende Ufer beläuft sich so auf fünf Punkte. Ans Aufgeben denkt beim TVE allerdings niemand, die nächste Chance tut sich am Sonntag gegen den 1. FC Köln auf. Die Domstädter fuhren bisher drei Siege ein und stehen mit sieben Zählern im äußerst engen unteren Tabellenmittelfeld. Wenn Netphen daran nochmal Anschluss finden will, darf der erste Saisonsieg nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Foto: Reinhold Becher

Oberliga Westfalen: TuS Ferndorf II - CVJM Rödinghausen (So., 17 Uhr). Weitaus entspannter gestaltet sich da die Lage beim TuS Ferndorf II. Zwar verpasste es die Mannschaft mit dem Remis in Hemer, noch weiter von der Abstiegsregion wegzurücken, doch mit Rang sieben ist man rund um die Stählerwiese doch weitestgehend zufrieden. Gegen den CVJM Rödinghausen, der zwei Ränge hinter dem TuS steht, kann die Mannschaft von Michael Feldmann nun den nächsten Schritt in die richtige Richtung machen.

Nils Büttner wird wohl auf die halblinke Position rücken müssen, Foto: Reinhold Becher

Verbandsliga 2: PSV Recklinghausen - RSVE Siegen (Sa., 19.30 Uhr). Nein, zu beneiden ist der RSVE Siegen momentan wirklich nicht. Der vor der Saison zwangsweise erneut verjüngte Kader ist seit Wochen von Verletzungen geplagt, dazu kommen die Probleme mit der Ausweichhalle am Richerfeld, die den Rückzug von Topspieler Tim Kolb nach sich zogen. Zehn bis elf Spieler wird Trainer Caslav Dincic aber wohl dennoch mit zum PSV Recklinghausen nehmen können, eine Besserung also im Vergleich zum abgesagten Spiel gegen Schwelm. „Wir müssen wieder improvisieren und werden alles versuchen. Aber es ist extrem schwierig momentan“, weiß Dincic, der aber auch mahnt, geduldig zu bleiben. „Wir wissen, dass die jungen Leute Zeit brauchen. Und die bekommen sie auch“, erklärt der Trainer und schließt dabei explizit sich und den Vorstand mit ein. Dennoch: Ein Coup des Tabellenletzten beim Rangneunten wäre wohl Balsam auf die zuletzt geschundene Eiserfelder Seele…