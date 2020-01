TVE Netphen: Zweiter Saisonsieg nährt die Hoffnung

Mainz. Was sich vor gut zwei Wochen bei der ehrenvollen Heimniederlage gegen Borussia Dortmund II andeutete, haben die Drittliga-Handballfrauen des TVE Netphen fortgesetzt und sind mit der bislang besten Saisonleistung für den zweiten Sieg in dieser Spielzeit belohnt worden. Nach dem 30:25 (15:11)-Erfolg beim 1. FSV Mainz 05 II reifen im Johannland sogar langsam wieder Träume, vielleicht doch noch den Klassenerhalt zu schaffen.

Zugute kam den Gästen, dass Mainz diesmal ohne Verstärkung aus der „Ersten“ auskommen musste, doch das sollte die TVE-Vorstellung nicht schmälern. „Das war eine rundum gelungene Mannschaftsleistung“, lobte Netphens Co-Trainer Philipp Schürhoff. Mit der Hälfte aller Netphener Tore ragten auf dem Papier zwar die Rückraumschützinnen Annalena Welsch (7) und Gilvana Mendes Nogueira (8) heraus, doch war es auch die Abwehr, die an diesem Abend in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt über weite Strecken überzeugte. Weil auch Torfrau Jana Schweisfurth einen prima Tag erwischt hatte, stand unterm Strich ein hochverdienter Sieg für den TVE Netphen, der gleich konzentriert begann, eine schnelle 5:1-Führung herauswarf (7.), sich dann die erste Schwächephase erlaubte, in der Mainz zum 8:8 kam (16.).

Schlagkräftiger Rückraum

Gut, dass Netphen den verlorenen Faden schnell wieder aufnahm: Elena Sturm, die alle fünf Siebenmeter verwandelte, Gilvana Mendes Nogueira (je 2) sowie Annalena Welsch warfen fünf TVE-Tore in Serie zur 13:8-Führung (22.). Zur Halbzeit stand ein Vier-Tore-Polster (15:11), das nach dem Wiederanpfiff aber schnell Makulatur war. Als Mainz nach 37 Minuten durch Selina Adeberg zum 15:15 egalisiert hatte, schien das Momentum auf Mainzer Seite zu sein, doch erneut riss sich Netphen zusammen. „Es war gut, dass sich die Mädels davon nicht haben beeindrucken lassen“, so Philipp Schürhoff.

Die Handballfrauen des TVE Netphen überzeugten in Mainz mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Foto: Julian Kaiser

Der TVE-Rückraum mit Annalena Welsch, Gilvana Mendes Nogueira und Marit Vonnahme machte aus dem 17:17 binnen knapp zehn Minuten ein 23:17, passte alles, obwohl die „Halben“ in eine kurze Deckung genommen worden waren. Diese beeindruckende Trefferserie war gleichbedeutend mit der Entscheidung, denn noch einmal kam Mainz nicht ins Spiel zurück.

TVE Netphen: Schweisfurth - Welsch (7), Fiterer, Immel, Carstens (1), Röben (2), Seiffarth (1), Müller-Lechtenfeld (2), Vonnahme (4), C. Kania, Sturm (5/5), A. Groos, Mendes Nogueira (8).