Und täglich grüßt der Deutsche Fußball-Bund

Ermittlungen hier, Machtkämpfe dort. Am Ende räumen einige garstige Männer ihre Stühle, ein paar neue besetzen sie. Beim DFB ist alles beim Alten

Schnee. Er fällt einfach so vom Himmel. Und dann liegt er da, mal nass, mal pulvrig. Erster Blick auf das Thermometer an der Haustür: Aha! Plus drei Grad, das regelt sich bis morgen von alleine. Oder aber es ist so kalt, dass der Schnee liegenbleibt. Dann folgt schnell der tägliche, immer ermüdendere Griff zur Schneeschüppe. So etwa fühlt sich auch das Lesen von Meldungen an, in denen die Begriffe „DFB“ und „Ermittlungen“ in einem Satz stehen. Schwerer, nasser Schnee mit ordentlich Matsch drin. Immer wieder.

Und es sind die immer die gleichen Abläufe. Erst werden gegen Generalsekretär Friedrich Curtius und Schatzmeister Stephan Osnabrügge Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. Nun bestätigte die Staatsanwaltschaft Frankfurt ein Ermittlungsverfahren gegen Rainer Koch, DFB-Vizepräsident und verantwortlich für den Amateurfußball, wegen des Verdachts der Untreue, Bestechlichkeit und Betrugs. Mittendrin eskalieren interne Machtkämpfe, unter anderem mit DFB-Präsident Fritz Keller. Schließlich steht bei all dem Neuschnee ein Ex-Funktionär wie Reinhard Grindel parat, der in der ZDF-Sportreportage mit Begriffen wie „Illoyalität“ und „Indiskretion“ nachtritt. Und natürlich ist mal wieder die Aberkennung der Gemeinnützigkeit ein Thema.

Aber machen wir uns nichts vor. Der DFB wird wieder so lange die Niederschläge vom Hof kehren, bis sie verjährt sind. Ein paar garstige Männer räumen ihre Stühle, ein paar neue besetzen sie. Und irgendwann ist wieder Sommermärchen und das Ganze geht von vorne los.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.