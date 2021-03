Siegfried Klein: Karriere-Start auf dem Nordplatz

Siegfried Klein war der bekannteste und erfolgreichste Handballer des Siegerlandes. Er wurde in der Emilienstraße in Siegen geboren, nur einen Steinwurf vom Nordplatz entfernt. Das Handball-ABC lernte er bei Helmut Siebel, der Trainer-Legende des Siegener Turnvereins.

Siegfrieds Kleins Größe, sein Durchsetzungsvermögen, seine Athletik und seine Wurftechnik trugen dazu bei, dass er auch überregional bekannt wurde. So spielte er in der Westfalenauswahl der Junioren, mit der er gemeinsam mit dem späteren Rekord-Nationalspieler Herbert Lübking 1959 bei der Weltmeisterschaft in Österreich ein Vorspiel bestritt.

Nach seinem Wechsel zum TuS Ferndorf wurde er sowohl auf dem großen Spielfeld wie auch in der Halle zum erfolgreichsten Torschützen. Nach seiner aktiven Zeit wurde er beim TuS Ferndorf auch ein richtig guter Tennisspieler und bildete gemeinsam mit seinem ehemaligen Handball-Kollegen Uli Münker ein von allen Gegnern gefürchtetes, nahezu unschlagbares Doppel. Heute wandert der bald 80-jährige Kaan-Marienborner gerne, und das mit Vorliebe in der Siegerländer Heimat.