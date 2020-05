Urgestein des FC Benfe wechselt zu Sportfreunde Birkelbach

Birkelbach/Benfe. Die Sportfreunde Birkelbach bessern für die kommende Saison ihren Kader in der Offensive auf. Für den FC Benfe ist der Wechsel ein herber Verlust.

Diese Personalie macht es für den FC Benfe in der kommenden Saison nicht leichter: Spielführer Christoph Stöcker wechselt innerhalb der Gemeinde zu den Sportfreunde Birkelbach und will sein Können nach etlichen Jahren in der Kreisliga B und C nun in der Bezirksliga unter Beweis stellen.

Carsten Roth und Christoph Stöcker kennen sich bereits

„Nachdem bereits zahlreiche Lücken im Kader gefüllt werden konnten, hat die sportliche Leitung nun die nächste Planstelle im Sturm besetzt“, heißt es auf der Facebookseite der Sportfreunde Birkelbach. Der Verein schreibt weiter: „Der beidfüßige und flexibel einsetzbare Stöcker hat sich in den letzten Jahren zu einem der besten Stürmer der Kreisliga B entwickelt. Dementsprechend froh sind wir, ihn in Zukunft im blau-gelben Trikot zu sehen.“

Birkelbachs Trainer Carsten Roth kennt Stöcker aus seiner gemeinsamen Zeit beim VfB Banfe kennt, für den Stöcker im Frühjahr 2017 zwischenzeitlich auflief. In den vier zurückliegenden Spielzeiten traf Stöcker jeweils zweistellig. Beim FC Benfe kam er bis zur Einstellung des Spielbetriebes der aktuellen Saison auf elf Tore in zwölf Spielen.