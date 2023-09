Vandalismus am Stöppel: Besondere Gefahr für Jugendspieler

Erneut beklagt der VfL Bad Berleburg Vandalismus am Stöppel. Am Sportplatz wurde die Befestigung des Ballfangzaunes zerstört.

Bad Berleburg. Zum wiederholten Male haben Unbekannte dem VfL Bad Berleburg einen bösen Streich gespielt, aus dem eine Gefahr für die Sportler resultiert.

Sie sind einiges gewohnt beim VfL Bad Berleburg. Doch der abermalige Vandalismus auf dem Sportgelände am Stöppel verursacht mehr denn je Kopfschütteln, Wut und Enttäuschung bei den Sportlern. Offenbar in der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte am Sportplatz zum wiederholten Male für größere Schäden gesorgt.

Wie der VfL auf seiner Facebookseite mitteilt, wurde die Führungsschiene des Ballfangnetzes hinter dem Tor beschädigt – mit einer „Flex“, wie der Verein vermutet. Die Bilder von der zerstörten Vorrichtung belegen auf jeden Fall eine grobe Beschädigung, aufgrund derer das Fangnetz heruntergekracht ist. Eine der Folgen: Das Netzt samt Drahtseil stellt nun eine Gefahr vor allem für die Jugendspieler der Fußballer dar, weil es durch die Beschädigung auf deren Kopf- oder Halshöhe hängt.

Offenbar mit einer „Flex“ wurde die Führungsschiene des Ballfangnetzes zerstört. Foto: Verein

„Auch eine Nacht nach dem neuerlichen Vandalismus am Stöppel können wir nur mit dem Kopf schütteln. Was bewegt Leute zu solchen Taten? Was ist der Mehrwert eines solchen Aktes der Zerstörung? Fragen, auf die wir keine Antwort haben. Wir sind ja schon viel gewöhnt, was Vandalismus auf dem Stöppel angeht... aber das lässt uns sprachlos zurück“, schreibt der VfL bei Facebook. Man sei sich bewusst, dass der Stöppel kein Schmuckstück mehr ist, heißt es weiter. „Aber es ist unser sportliches Zuhause.“

Was die gedankenlose Zerstörung noch bitterer macht: Sie nimmt nicht nur den ehrenamtlichen Mitgliedern des Vereins die Motivation, sich stundenlang Zeit für die Pflege des Geländes zu nehmen. Sie bringt auch Menschen, vor allem Kinder, in Gefahr. „Kinder trainieren auf unbemerkten Scherben“, so der Verein, für den solche Vorfälle inzwischen Normalität geworden sind.

Auf Facebook schildert der Verein die Untaten, die in der Vergangenheit immer wieder für Fassungslosigkeit gesorgt haben: „Eingeschlagene Fenster, aufgebrochene Jugendschränke, Einbruchsversuche an Küche und Casino, geklaute Bälle, geklaute Getränke, aufgeschlitzte Massageliegen, Hundekot auf dem Sportplatz, angefackelte Tornetze, zerworfene Glasflaschen, ekelerregende Scherze auf den Toiletten…“

Auch wenn man sicher sei, dass Appelle bei den Tätern nicht ankämen, wolle man zumindest weiterhin darauf aufmerksam machen, lässt der VfL wissen: „Denn dieses taktlose Handeln wird auf dem Rücken aller ausgetragen.“

Die in die Jahre gekommene Anlage sowie deren Abgeschiedenheit von der Innenstadt macht es Vandalen in Berleburg verhältnismäßig leicht, unbemerkt solche Taten zu begehen. Die Modernisierung des Sportgeländes, die Verein und Stadt seit längeren anstreben, wird durch solche Schäden immer dringlicher und sollte vor allem eines mit sich bringen: gute Videoüberwachung und feste, hohe Zäune.

