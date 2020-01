Regionalliga

VC 73 Freudenberg - TVA Hürth Volleyball II 3:1 (25:18, 21:25, 25:17, 25:14). Wer hätte das gedacht: Mit diesem Sieg gegen den Tabellendritten und dank der gleichzeitigen 1:3-Niederlage des RSV Much & Buisdorf in Bielefeld ist der VC 73 Freudenberg an die Tabellenspitze zurück gekehrt. „Zumindest vorübergehend“, so Trainer Norbert Homrighausen. Much & Buisdorf bleibt deshalb im Vorteil, weil die Mannschaft noch ein Spiel mehr auszutragen hat als die Freudenberger.

Alexander Mende (rechts) versenkt hier einen Angriffsball im Hürther Feld. Foto: Rene Traut

Die Zuschauer im Sportzentrum Büschergrund sahen am Samstagabend wahrlich kein hochklassiges Duell „Zweiter gegen Dritter“. Freudenberg kam entgegen, dass die Rheinländer auf zwei wichtige Außenannahmespieler verzichten mussten. Auf VC-Seite musste Jonas Waffenschmidt trotz Rückenproblemen auf die Zähne beißen, weil der etatmäßige Mittelblocker Jan Lenkeit erneut fehlte und sogar auch die restliche Saison ausfällt, weil er sich einer Knie-OP unterziehen muss.

Bessere Spielanlage setzt sich durch

Mit druckvollen Aufschlägen holte sich Freudenberg den ersten Satz glatt mit 25:18, doch dann zog der Schlendrian ein. „Es hat mich geärgert, dass die Mannschaft 30 Prozent zurückgeschaltet hat“, so Norbert Homrighausen, dessen zwei Auszeiten auch keine entscheidende Besserung brachten. Mit 21:25 verloren die Flecker diesen Satz, rissen sich dann aber – wie so häufig in dieser Saison – zusammen, als es wichtig wurde. Durchgang drei wurde über 4:1 und 11:6 mit 25:17 geholt, punkteten insbesondere der Doppelblock Alex Mende/Jonas Waffenschmidt und Angreifer Tillmann Bäumener.

Die bessere Freudenberger Spielanlage setzte sich auch im vierten Satz durch, den sich der alte-neue Spitzenreiter mit 25:14 noch deutlicher holte, zumal der Hürther Widerstand erlahmt war.

Verbandsliga

TV Dresselndorf - SV Wipperfürth 1:3 (20:25, 22:25, 25:18, 17:25). Nervös starteten die Gastgeber ins Duell gegen das Team aus dem Bergischen Land, konnten wegen einer schlechten Ballannahme den eigenen Mittelangriff nicht effektiv einsetzen, blieb auch der Außenangriff zu oft im gegnerischen Block hängen. Dazu gesellten sich die bekannten Probleme beim eigenen Aufschlag und bei der Feldverteidigung, die sich die ersten beiden Sätze wie ein roter Faden durchs Spiel zogen.

Satz drei begann mit anderen Vorzeichen: Weil sich der TVD nicht sang- und klanglos geschlagen geben wollte, wurde effizienter gespielt. Der Block entschärfte immer wieder die gegnerischen Angriffe, auch der eigene Außenangriff agierte erfolgreicher. Doch im vierten Satz überzeugten wieder die Gäste – sowohl mit ihrem zielsicheren Angriff als auch einer kompakten Defensive. „Unterm Strich haben wir uns unter Wert verkauft“, sagte TVD-Trainer Jörn Bertscheit, „am nächsten Wochenende gegen Hürth wird die Aufgabe für uns nicht einfacher.“

Meckenheimer SV - CVJM Siegen 3:2 (25:14, 25:19, 24:26, 20:25, 15:9). Der Aufsteiger verlor zwar, holte durch den Gewinn zweier Sätze aber einen Punkt, der am Ende noch wichtig sein könnte. Im ersten Satz war Meckenheim klar überlegen. „Wir waren dagegen noch nicht richtig auf dem Feld, haben viele Fehler gemacht“, sagte Philipp Mörschel.

Danach stellte Co-Trainer Thorsten Müller, der den verhinderten Hans-Jürgen Gerhard vertrat, taktisch um. Das zahlte sich aus, steigerte sich Siegen enorm.

Strafpunkte durch Wechselfehler

Ging Satz zwei trotzdem an Meckenheim, holte sich der CVJM den dritten Durchgang trotz zweier aberkannter Punkte (Wechselfehler) und war auch in Satz vier die bessere Mannschaft. Zum Überraschungssieg beim Tabellenzweiten reichte es aber nicht, weil Siegen den Anfang des Tiebreaks verschlief, Meckenheim zurück ins Spiel brachte. „Trotzdem gibt uns dieser gewonnene Punkt Selbstvertrauen für die anstehenden Spiele gegen vermeintlich schwächere Gegner“, so Philipp Mörschel.

Frauen-Oberliga

PTSV Aachen II - VTV Freier Grund 3:0 (25:21, 25:10, 25:20). Wenn der Erste gegen den Zweiten spielt, sollte ein ausgeglichenes, spannendes Spiel zu erwarten sein, doch weit gefehlt. Die VTV Freier Grund präsentierten sich ausgerechnet im Duell beim Spitzenreiter in Aachen von der Rolle, verloren deutlich und haben jetzt drei Punkte Rückstand auf die Kaiserstädterinnen.

Die Geschichte des Topspiels ist schnell erzählt: Freier Grund scheiterte in allen drei Sätzen immer wieder am überragenden Aachener Block, während die eigene Abwehrarbeit ebenso selten funktionierte wie das Angriffsspiel. Da wollte Trainer Alfred Terkowsky auch nicht die Tatsache als Entschuldigung gelten lassen, dass ihm mehrere wichtige Spielerinnen fehlten.