VC 73 Freudenberg: Mannschaft fehlt erneut der letzte Biss

Glatt mit 0:3 verlor der VC 73 Freudenberg sein Drittliga-Heimspiel gegen Delbrück. Trainer Norbert Homrighausen übt Kritik an seiner Mannschaft.

Freudenberg. Nach dem gelungenen Saisonauftakt mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen hat sich bei Volleyball-Drittligist VC 73 Freudenberg inzwischen Ernüchterung breit gemacht. Gegen die DJK Delbrück verlor der Aufsteiger am Samstag vor 40 Zuschauern im damit ausverkauften Sportzentrum Büschergrund glatt mit 0:3 (22:25, 22:25, 22:25) und zahlt ordentlich Lehrgeld.

Der Delbrücker Doppelblock stellt sich dem Freudenberger Angreifer Tillmann Bäumener entgegen. Foto: Rene Traut

„Wir schaffen es im Moment nicht, einen Satz bis zum Ende durchzuziehen. Da fehlt der letzte Biss. Jedem Spieler muss klar sein, dass er in der 3. Liga bis zum Schluss alles geben muss“, übte Trainer Norbert Homrighausen Kritik, „und von der Aufstiegseuphorie ist auch nichts mehr zu spüren.“

Die drei Sätze glichen wie ein Ei dem anderen. Freudenberg hielt das Spiel über weite Strecken offen, legte zeitweise eine Führung vor, doch wenn es in die Crunchtime ging, häuften sich die Fehler. Ein Paradebeispiel war der erste Satz, in dem die Flecker bis zum 19:19 absolut auf Augenhöhe mit dem Ex-Zweitligisten agierten, sich dann aber gleich drei schwerwiegende Fehler in der Ballannahme leisteten. Der daraus resultierende 19:22-Rückstand war nicht mehr aufzuholen.

Jetzt Duell der Kellerkinder in Hörde

In Satz zwei lief Freudenberg bis zum 16:21 deutlich hinterher, nutzte dann eine gute Phase, um erneut den Anschluss zu gewinnen, doch erneut setzte sich der Gegner mit seiner Cleverness und Routine mit 25:22 durch. Freudenberg erspielte sich im dritten Satz eine knappe Führung, lag dann durch eine Delbrücker Aufschlagserie mit 16:21 zurück, bäumte sich auch dank starker Angaben von Jonas Waffenschmidt nochmal auf, um sich nach dem 20:21 wieder zu viele Patzer zu leisten, die den Volleyballern aus dem Kreis Paderborn in die Karten spielten. Delbrück übernahm wieder die Führung, brachte auch diesen Abschnitt und damit das gesamte Spiel mit 3:0 nach Hause.

Nach dem Abrutschen auf den vorletzten Platz geht es für den VC 73 jetzt darum, am Samstag beim Tabellenletzten TV Hörde endlich wieder die Kurve zu kriegen.